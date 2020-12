El pasado 24 de diciembre llegó a Chile el primer cargamento de la vacuna Pfizer-BioNTech. Para muchos, una alegre señal de que el fin de la pandemia está cerca o de que, al menos por un tiempo, seremos capaces de controlarla. Sin embargo, no son pocos los que, por diversas razones, se mantienen escépticos respecto a esta e incluso han manifestado abiertamente su decisión de no inocularse.

Según la última encuesta Plaza Pública, el 45% declaró que se vacunaría lo antes posible mientras que el 22% aseguró que no se vacunaría. Entre los principales argumentos en contra de ella está la rapidez con la que fue hecha, la creencia de que las vacunas producen autismo o el hecho de que supuestamente alteraría nuestro ADN.

Sin embargo, otro de los motivos por los que algunos se mantienen escépticos respecto a su confiabilidad es el supuesto vínculo que habría entre Pfizer y el Laboratorio de Wuhan. Donde este último habría sido el presunto responsable de crear la cepa del Covid-19.

En lo que va del año, el origen del Covid-19 ha sido motivo de intrigas y discusiones a lo largo del mundo. Hay quienes sostienen que se trata de un virus de origen animal (como la hipótesis de la sopa de murciélago), mientras que hay otros que aseguran -sin base científica- que este habría surgido de un laboratorio en la ciudad de Wuhan.

El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tener pruebas de que el coronavirus había sido creado en un laboratorio a pesar de que las unidades de inteligencia del país norteamericano señalaban lo contrario.

En julio, la viróloga y desertora china Li-Meng Yan, alertó a la comunidad internacional sobre el supuesto origen del virus, denunciando que este habría sido creado en un laboratorio de forma intencional.

Para intentar probar su hipótesis, en septiembre Yan publicó un estudio donde señala que la teoría del origen natural sería imprecisa y que un virus así solo podría ser obra de un trabajo de laboratorio. La comunidad científica no se mantuvo indiferente y rápidamente comenzaron a revisar y cuestionar la hipótesis planteada por Yan y su equipo.

Uno de los científicos que alzó la voz al respecto fue Kristian G. Andersen, quien el pasado marzo ya había publicado un estudio sobre el tema en la prestigiosa revista Nature. En este plantea que hay una serie de características y factores en el virus que difícilmente podrían haberse conseguido en un laboratorio. Al referirse al estudio realizado por Yan, lo calificó de poco científico, conspirativo y selectivo a la hora de recoger solo la evidencias que convenientemente sostendría su hipótesis.

A few comms on the (lack of) scientific merits of the "Yan Report". It is non-scientific and false – cherry picking data and ignoring data disproving their hypotheses.

It's using technical language that is impossible to decode for non-experts – poppycock dressed up as 'science'. pic.twitter.com/Cnalk8Sjiu

— Kristian G. Andersen (@K_G_Andersen) September 16, 2020