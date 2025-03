Un grupo de astrónomos de distintas partes del mundo ha realizado una investigación sobre los “subneptunos“, un tipo de planeta muy común fuera de nuestro sistema solar.

Su estudio, basado en datos del satélite TESS de la NASA, busca responder preguntas sobre cómo se forman estos planetas y cómo evolucionan con el tiempo.

El equipo de investigación, liderado por la doctora Rachel Fernández de la Universidad de Penn State en Estados Unidos, se enfocó en analizar planetas jóvenes que están muy cerca de sus estrellas.

Quieren entender cómo llegaron allí y por qué pierden parte de su atmósfera en sus primeras etapas de vida.

Para facilitar este análisis, desarrollaron un programa computacional llamado Pterodactyls, diseñado para detectar planetas más pequeños que Neptuno alrededor de estrellas jóvenes.

Desde Chile, Gijs Mulders, astrónomo e investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y académico de la Pontificia Universidad Católica, forma parte del equipo y ha contribuido al desarrollo de Pterodactyls.

Los subneptunos son planetas más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno.

Son muy comunes en la galaxia y se consideran un punto intermedio entre los planetas rocosos (como la Tierra) y los gigantes gaseosos (como Júpiter y Neptuno).

Según Mulders, “el estudio de estos objetos en su juventud nos ayuda a entender por qué algunos planetas terminan pareciéndose más a la Tierra y otros, más a Neptuno”.

Detectar estos planetas no es fácil. Las estrellas jóvenes son muy activas y emiten radiación intensa, lo que dificulta la observación. Para encontrarlos, los astrónomos usan el método de tránsito, que consiste en medir la disminución de luz cuando un planeta pasa frente a su estrella.

Sin embargo, debido a la actividad de las estrellas jóvenes, este método no siempre funciona bien.

Aquí es donde entra en juego Pterodactyls, un software avanzado que ayuda a mejorar la detección de exoplanetas en los datos recopilados por TESS.

“Pterodactyls, “es llamado así en honor al dinosaurio pterodáctilo, el que nació gracias a la comunidad astronómica, que ha desarrollado algoritmos avanzados para el análisis de datos de exoplanetas”, explica Mulders.

Otro factor clave es el tamaño de los planetas en su juventud. Los exoplanetas más grandes son más fáciles de detectar con el método de tránsito, ya que bloquean más luz de sus estrellas.

Con el tiempo, muchos de ellos se contraen, por lo que su estudio en esta fase inicial es crucial para entender su evolución.

Cada nuevo descubrimiento de exoplanetas genera nuevas preguntas sobre la formación y evolución del sistema solar.

“Siempre estamos revisando nuestras hipótesis sobre cómo se formó el sistema solar, porque los exoplanetas muestran una gran diversidad. Muchas estrellas tienen tipos de planetas que no existen en nuestro sistema, como subneptunos, lo que sugiere que la formación planetaria puede tener resultados muy distintos”, señala Mulders.

“Comprender qué tipos de planetas se forman nos ayuda a responder una pregunta fundamental: ¿son los planetas como la Tierra excepcionales o hay muchos más en el universo?”, concluye el astrónomo.

Referencias:

R. Fernández y otros autores. Signatures of Atmospheric Mass Loss and Planet Migration in the Time Evolution of Short-period Transiting Exoplanets. Sociedad Astronómica Americana. marzo 2025. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/adb97e