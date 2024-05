Observaciones con el telescopio espacial James Webb han pulverizado el récord de la galaxia más lejana conocida, hasta situarlo en menos de 300 millones de años después del Big-Bang.

La imagen de arriba, tomada en enero de este año, fue captada por la NIRCAM (cámara de infrarrojo cercano) para el programa de estudio extragaláctico profundo avanzado del James Webb, o JADES.

Los datos se utilizaron para determinar qué galaxias estudiar más con observaciones espectroscópicas. Una de esas galaxias, JADES-GS-Z14-0 (que se muestra aumentada), se determinó en un desplazamiento al rojo de 14,32 (+0,08/-0,20), batiendo el anterior récord de 13,2.

Este descubrimiento no fue sólo un nuevo récord de distancia. El aspecto más importante de JADES-GS-z14-0 fue que, a esa distancia, sabemos que esta galaxia debe ser intrínsecamente muy luminosa. A partir de las imágenes, se descubre que la fuente tiene más de 1.600 años luz de diámetro. Esto demuestra que la luz que vemos proviene principalmente de estrellas jóvenes y no de emisiones cercanas a un agujero negro supermasivo en crecimiento.

“Tanta luz estelar implica que la galaxia tiene varios cientos de millones de veces la masa del Sol. Esto plantea la pregunta: ¿Cómo puede la naturaleza crear una galaxia tan grande, masiva y brillante en menos de 300 millones de años?”, se preguntan Stefano Carniani de la Scuola Normale Superiore de Pisa, y Kevin Hainline de la Universidad de Arizona en Tucson, autores de la nuevea investigación, en un comunicado de la NASA.

Con los datos obtenidos afirman que JADES-GS-z14-0 no es como los tipos de galaxias que los modelos teóricos y simulaciones por computadora han predicho que existirían en el universo primitivo.

The world’s most powerful space telescope has done it again.

Webb has discovered what appears to be a new record-holder for the most distant known galaxy — shattering its own previous record. This galaxy existed only 290 million years after the big bang: https://t.co/6JN3L2CvRG pic.twitter.com/pbshZ2H0GC

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) May 30, 2024