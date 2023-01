Este jueves, el rover Perseverance de la NASA anunció que ya ha completado el 40% del depósito de muestras que está recolectando en Marte. El vehículo espacial en total debe depositar 10 cápsulas en una zona estratégica de las planicies del planeta rojo, donde permanecerán como repuesto.

Esta misión es parte del programa Mars Sample Return de la NASA, con el cual la agencia espacial busca traer muestras del suelo marciano a la Tierra, para estudiarlas y conocer en profundidad la geología y características del planeta.

Según planean los expertos de la misión, el rover deberá encargarse de llevar un grupo de muestras a un módulo que será enviado a Marte durante los próximos años. Allí el módulo extraerá las muestras desde el rover, siendo controlado por los científicos del programa en la Tierra.

“El módulo de aterrizaje usaría un brazo robótico para colocar las muestras en una cápsula de contención a bordo de un pequeño cohete que despegaría a la órbita de Marte, donde otra nave espacial capturaría el contenedor de muestras y lo devolvería a salvo a la Tierra”, explica la NASA.

Sin embargo, la agencia espacial además planeó una estrategia en caso de que, por algunas variables pronosticadas, la misión de depositar las muestras al interior del módulo pueda fallar.

Es por ello que el vehículo se encuentra actualmente recolectando muestras para un repuesto, que corresponde a un área plana del suelo marciano, donde las deposita sobre el suelo, guardadas en una cápsula que soporta las condiciones inhóspitas del planeta.

Fue el 21 de diciembre de 2022 cuando el Perseverance comenzó esta ardua tarea, depositando la primera muestra de respaldo. Mientras que hoy terminó de posicionar la 4 de 10, completando el 40% de su misión.

Sample Depot: 40% complete!

Another successful tube drop adds to my growing collection here at the “Three Forks” location. Four of the 10 tubes I’m leaving here as a backup set are down. More on my samples: https://t.co/SuSfqeBI37 pic.twitter.com/UNjgtqSFh2

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 4, 2023