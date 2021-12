El 22 de agosto de 2022 la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), enviará al espacio la nave espacial “Psyche”, la cual tiene el mismo nombre de la misión y su asteroide objetivo. Este se ubica entre Marte y Júpiter.

Según dio a conocer la agencia en un comunicado, el cuerpo celeste está tan lejos que sólo se ve como una mancha borrosa desde telescopios terrestres y espaciales.

Sin embargo, a partir de los datos del radar, los científicos revelaron que tiene la forma de una papa y que gira de lado.

Además al analizar la luz reflejada en el asteroide, estos plantean la hipótesis de que “Psyche” es inusualmente rico en metales.

“Si resulta ser parte de un núcleo de metal, sería parte de la primera generación de núcleos tempranos en nuestro sistema solar“, comentó quien dirige la misión, Lindy Elkins-Tanton, de la Universidad Estatal de Arizona.

“Pero realmente no lo sabemos, y no sabremos nada con certeza hasta que lleguemos allí. Queríamos hacer preguntas primarias sobre el material que construyó los planetas. Estamos llenos de preguntas y no muchas respuestas. Esta es una verdadera exploración“, agregó.

El asteroide Psyche

Los investigadores detallaron que podría ser el núcleo expuesto de un pequeño planeta -protoplaneta- que ya no cuenta con sus capas rocosas exteriores.

A eso añadieron que parece ser grumosa, más ancha de arriba que de abajo y con una distribución desigual de la masa. Algunas partes pueden ser menos densas, como una esponja, y otras pueden estar más compactas y duras. Las zonas con más masa tendrán mayor gravedad y ejercerán más fuerza sobre la nave espacial.

Esta (la nave espacial) deberá recorrer una distancia de 2.4 millones de kilómetros y tardará en llegar a su destino casi 4 años. Por ende, según los científicos, en enero de 2026 se preparará para entrar a la órbita de Psyche.