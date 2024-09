El ambicioso objetivo de Elon Musk para enviar humanos a Marte está cada vez más cerca de materializarse. El multimillonario dueño de SpaceX, anunció fechas preliminares para los primeros vuelos al planeta rojo, sin y con tripulación.

Según explicó a través de X (Twitter), la nave espacial Starship viajaría a Marte en dos años, es decir, en 2026. Este primer recorrido no incluiría humanos, aclaró Musk.

“No habrá tripulación, para comprobar la fiabilidad de un aterrizaje sin daños en Marte“, explicó. “Si los aterrizajes salen bien, los primeros vuelos tripulados se realizarán dentro de cuatro años“.

Esto indica que para el 2028 los primeros humanos del planeta estarían viajando a Marte en la nave espacial más grande y más potente jamás creada, diseñada por SpaceX.

Recordemos que el cohete Starship Super Heavy es uno de los más grandes proyectos de Elon Musk en cuanto a tecnología espacial y exploración planetaria. Se trata de un vehículo reutilizable diseñado para transportar carga y humanos a la Luna y a Marte.

Esta nave podrá transportar 150.000 kilos de carga útil, lo que lo convierte en un cohete de lanzamiento superpesado y hasta ahora es el más poderoso de la historia.

Musk cree que, después de un primer viaje exitoso a Marte, los vueltos interplanetarios se harán más frecuentes y espera eventualmente construir una ciudad habitable en suelo marciano.

“A partir de ahí, la tasa de vuelo crecerá exponencialmente, con el objetivo de construir una ciudad autosuficiente en unos 20 años. El hecho de ser multiplanetarios aumentará enormemente la esperanza de vida y la conciencia, ya que ya no tendremos todos nuestros óvulos, literal y metabólicamente, en un solo planeta”, concluyó.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.

These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.

Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024