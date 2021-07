En el marco del Record Store Day, día en que la industria musical celebra la labor difusora de las disquerías (17 de julio), Foo Fighters lanzará un vinilo que rinde tributo a Bee Gees.

Bajo el nombre de Dee Gees, la banda liderada por Dave Grohl presentó el primer adelanto de dicho trabajo: “You Should Be Dancing”, canción que inaugura la lista de 10 pistas de “Hail Satin”.

El disco se divide en dos partes: un lado A que cuenta con 4 reversiones de Bee Gees y una de Andy Gibb (“You Should Be Dancing”, “Night Fever”, “Tragedy” y “More Than a Woman”, además de “Shadow Dancing”), y un lado B que incluye 5 versiones en vivo de “Medicine at Midnight” (2021), el último disco de estudio del sexteto.

“Alguien dijo: ‘Oye, ¿has visto ese documental de Bee Gees?’ ¡Y yo era la única persona que no lo había visto!”, recordó Grohl en diálogo con la revista Rolling Stone sobre el registro de HBO y el origen de Dee Gees.

“Entonces dije, ‘¿por qué no hacemos una canción de Bee Gees?’. Y alguien dijo, ‘está bien… ¿cómo quieres hacerlo?’. Y yo: ‘Bueno, hagámoslo como los Bee Gees (…). Nunca en mi vida había cantado así, pero ¡fue la canción más fácil que he cantado en toda mi vida! Debí haber estado cantando así los últimos 25 años”, agregó.

El vinilo debutará en disquerías físicas este sábado 17 de julio. A continuación, escucha “You Should Be Dancing” en la versión de Dee Gees.