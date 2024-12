Por Leopoldo Pulgar Ibarra

Lo que tiene contentas a las organizadoras es poder reunir en una misma actividad tanto el trabajo de artesanas y artesanos de larga trayectoria como el de las nuevas creadoras.

Por primera vez, las propuestas del 78% de las agrupaciones asistentes estarán a la vista del público masivo en esta V Feria Nacional de Artesanías Fenart 2024, cuyo “foco este año es la descentralización y democratización” de este arte.

“Llamamos a asistir y sumarse a la tarea de preservar nuestros patrimonios artesanales, mediante una acción concreta: comprar artesanía y regalar productos de nuestro Patrimonio”.

Lo dice Leslye Palacios, directora ejecutiva de la Fundación Artesanías de Chile, entidad que organiza y financia la feria, en conjunto con el área Artesanía del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio (Mincap).

Mujeres y naturaleza

¿Cómo perciben hoy la conexión entre artesanía y público?

“Creo que en nuestro país nos falta aprender mucho de las artesanías, hay un desconocimiento sobre qué es y qué simboliza. Por ejemplo, se asocia la artesanía a las manualidades, productos hechos a mano. Y no es así. Para que sea artesanía deben usarse materias primas sostenibles, como metal, cuero, lana, productos de la naturaleza que los artesanos transforman”.

¿Qué productos no serían de artesanía?

“Aquellos que producen las denominadas manualidades, técnicas sin raíz cultural con el país que utilizan materias primas que no provienen de la naturaleza. Por ejemplo: un vestuario hecho con tela y botones que se compran en una tienda. Esto no significa que los productos hechos a mano no tengan valor. Hay manualidades de excelencia.

“Para que sea artesanal también hay que tomar en cuenta la trayectoria familiar en el desarrollo del oficio: viene de las abuelas, la mamás, las hijas, las hermanas… También hay oficios masculinos, pero la presencia de mujeres es mayoritaria. La mujer propaga lo tradicional en la artesanía. El 83% de los 2.400 artesanos y artesanas, vinculados a la Fundación, son mujeres”.

Educación y valoración

¿De qué manera se manifiesta en el público esa distancia, ese desconocimiento?

“En la no valoración del producto de artesanía, cuya creación es muy costosa. La gente no entiende por qué. Encuentra todo caro, sin conocer todo el proceso que implica construir una obra, a veces, varios meses, desde encontrar la materia prima, transformarla y elaborar el producto”.

¿Formas de resolver ese problema?

“Nosotros mismos no hemos enseñado lo suficiente sobre las tradiciones. Esto pasa en todo el mundo. Claro, que los habitantes de algunos países tienen más conocimientos de sus tradiciones y las valoran más.

“Nuestra artesanía es muy apreciada en el exterior y es muy capaz al momento de competir. El reconocimiento del Sello de Excelencia lo demuestra: Chile ha ganado muchos premios en el Cono Sur, algo importante porque los ganadores van a un concurso latinoamericano donde Chile ha obtenido reconocimiento”.

¿De qué depende el precio de una artesanía?

“De las materias primas que se usen, del prestigio del autor, del espacio donde se comercializa. En nuestra feria no hay intermediarios. Fundación Artesanías de Chile y el área de Artesanía del Mincap financian la plataforma instalada en la Plaza de la Constitución para que los artesanos vendan directamente sus trabajos.

“En el Centro Cultural La Moneda tenemos un gran espacio donde cumplimos con todo lo que se requiere para que la artesanía sea valorada”.

Desafío cotidiano

¿Por qué piensan que la artesanía debiera ser parte de la vida cotidiana?

“Porque es un oficio que conserva y propaga una tradición técnica- artística; traspasa de generación en generación una estética y la iconografía cultural del país. Tiene distintas funciones: si es utilitaria se le da un función, como ocurre con platos, fuentes de madera, vestuario, joyas…

“Además, aporta oficios muy importantes para la autonomía económica de las mujeres. Mantienen a la familia en una sociedad en que muchas mujeres son jefas de hogar que sacan adelante a sus hijos, les dan educación.

“Un desafío permanente es estimular la educación, especialmente, en las primeras infancias, en escuelas y talleres. Hay que educar desde muy pequeño en esa valoración”.

¿Qué destacarías de la V Feria de Artesanías?

“Nos tiene muy contentas que estén presentes artesanos de las 16 regiones del país. También que hayan llegado oficios como las alfareras de Quinchamalí, que tienen reconocimiento internacional.

“Lo mismo pasa con las arpilleristas de la Región Metropolitana que están en el registro de Patrimonio del país. Del norte vino la textilería aymara, la greda con lo mestizo de la zona central y la cestería con crin de caballo de Rari”.

V Feria Nacional de Artesanías, FENART 2024

Plaza de la Constitución.

Desde el 18 al 20 de diciembre 2024.

Miércoles a viernes, 10.00 a 20.00 horas.

Acceso libre.