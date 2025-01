Este miércoles Lollapalooza Chile confirmó su último shows paralelos o sideshow, el que estará a cargo de la banda surcoreana “Wave to Earth”.

El próximo 21, 22 y 23 de marzo llega una nueva versión de Lollapalooza Chile 2025, y la organización anunció un show del grupo “Wave to Earth”, una banda surcoreana de indie pop que combina diversos estilos musicales.

Así, con la presencia del grupo se completan los 10 shows en paralelo de bandas que vienen al festival más esperado del verano.

De esta manera, la banda surcoreana que se presentará el 23 de marzo en el Parque Cerrillos, también se suma a los Sideshows en un concierto más íntimo como de Tool, Benson Boone, Nathy Peluso, Inhaler, Girl In Red y JPEGMAFIA, entre otros.

Con sede en Seúl, Corea del Sur, ‘Wave to Earth’ es una banda de tres miembros formada por el cantautor Daniel Kim, el baterista Dong Kyu Shin y el bajista John Cha.

La banda produce música indie pop con un sonido lo-fi basado en la batería de jazz, creando una sensación y atmósfera única.

Con el lema principal de “Todo hecho a sí mismo”, toda la grabación, mezcla y masterización se realiza directamente por los miembros de la banda, quienes también dirigen el campo artístico como la carátula del álbum, el video y la moda.

Con aquellas características, la banda debutó con el sencillo ‘wave’ en 2019, seguido de los EP ‘wave 0.01’ y ‘summer flow 0.02’. Tras unirse al sello ‘Wavy Seoul’, lanzaron los sencillos ‘nouvelle ‘vague’ y ‘calla’.

Posteriormente lanzaron su primer álbum en abril de 2023, titulado “0.1 flaws and all”, el que incluye una colección de 14 temas.

Tras su show en Lollapalooza Chile 2025, el trío se presentará el próximo martes 25 de marzo en el Teatro la Cúpula, ubicado al interior del Parque O’Higgins en Santiago, Región Metropolitana.

La venta de entradas tendrá lugar el 31 de enero a partir de las 12:00 p.m vía Ticketmaster.

1. Turf, 19 de marzo, Club Subterráneo

2. Girl in Red, 19 de marzo, Teatro Coliseo

3. JPEGMafia, 20 de marzo, Club Subterráneo

4. Benson Boone, 20 de marzo, Teatro Coliseo

5. Nathy Peluso, 20 de marzo, Basel Venue

6. Israel Vibration & Roots Radics, 23 de marzo, Sala Metrónomo

7. Inhaler, 24 de marzo, Sala Metrónomo

8. Foster the People, 24 de marzo, Teatro La Cúpula

9. Artemas, 25 de marzo, Sala Metrónomo

10. Wave to Earth, 25 De marzo, Teatro La Cúpula