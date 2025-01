Con el sexto álbum de estudio, ‘Debí tirar más fotos’, Bad Bunny logró posicionar una tendencia que se ha replicado tanto en Instagram como en TikTok.

Ahora, los fanáticos del “Conejo Malo” hicieron eco de la canción que le da nombre al álbum. Ya que en “Debí tirar…” el boricua externaliza su nostalgia por los recuerdos que quedaron guardados y que debieron ser inmortalizados por una fotografía.

Así las cosas, son miles de personas que comparten imágenes con sus seres queridos e incluso mascotas, para expresar la conexión emocional con la canción.

El tema cuya letra reza así: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude y Ey, ojalá que los mío’ nunca se muden”, ha generado mucho apoyo al artista que en esta ocasión, subió un video mostrándose visiblemente emocionado.

La alegría de Bad Bunny

Cabe mencionar que el álbum debutó en Spotify con 37 millones de reproducciones. Posteriormente, el artista logró que su canción sea la más escuchada de la plataforma con 11.520.165 de streaming.

De hecho, el tema logró desbancar la canción Die with a smile de Lady Gaga y Bruno Mars.

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad, me llena de mucha alegría”, dijo Bad Bunny en un comunicado de prensa sobre el disco.

“Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear”, afirmó en la oportunidad.