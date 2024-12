Pretenders, la mítica banda angloamericana de los ochenta y noventa, emblemas del movimiento “new wave”, regresa a Chile para ofrecer, esta vez, su primer concierto en solitario.

La agrupación liderada por Chrissie Hynde se presentará el próximo 10 de mayo en el Movistar Arena, en un show que se enmarca en la gira “Latin America Tour 2025”. El espectáculo arribará a la capital luego de un exitoso paso por Reino Unido, donde este año se ha presentado en diversos recintos.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves 12 de diciembre, a las 11:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

Canciones como “I’ll Stand by You”, “Show Me”, “Brass in Pocket”, “Back on the Chain Gang” y “Don’t Get Me Wrong”, entre otras, prometen desde ya ser parte del show en el Arena capitalino.

La última visita de la banda a Chile data de marzo de 2018, cuando abrieron en calidad de invitados especiales el concierto de Phil Collins en el Estadio Nacional.

Tras dicho antecedente, el recital en Movistar Arena destaca como su primer show en solitario y a gran escala en el país.

Pretenders se formó en 1978 en Inglaterra, y su líder, es la cantante, compositora y activista estadounidense Chrissie Hynde. Su más reciente producción, “Relentless”, lanzada en septiembre de 2023, trae 12 canciones, de las que se desprenden los sencillos “Let the Sun Come In”, “I Thing About You” y “A Love”. A la fecha, el colectivo registra más de 6.6 millones de oyentes mensuales en Spotify.