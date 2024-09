Ya llegaron las fiestas patrias y en cada fonda, ramada o “carrete”, las canciones de cumbias son las invitadas de honor para estas fechas.

Ahora que las festividades se extenderán hasta el domingo 22 de septiembre, se hace urgente recordar algunas “joyitas” musicales que ha dejado la cumbia, desde su explosiva aparición en la década de los 60, hasta nuestros días.

Sin duda, las celebraciones dieciocheras, son lo que son, gracias al repertorio de bandas como Sonora Palacios, la Sonora de Tommy Rey y los Viking’s 5, además de otros conjuntos, que se denominaron “la nueva cumbia chilena”.

Bandas como Juana Fe, Villa Cariño o Combo Tortuga, también le cambiaron el rostro al género, que en estos días, sigue manteniendo una lírica “picarona” en la letra de sus canciones.

Asimismo, parece que el tiempo no afecta a este género, que ha servido como telón de fondo para las celebraciones de los chilenos.

El origen de la cumbia

Lo cierto es que la cumbia nació en Colombia y se masificó en Chile a partir del primer exponente del género, la Sonora Palacios. Fue esta banda musical fundada en 1962, por el trompetista Marti Palacios, que invitó a los chilenos a bailar a través de un estilo lúdico y al mismo tiempo, favorecido por la corta duración de las canciones.

“El chileno baila muy sencillo, entonces adapté la cumbia así, muy marcada, cualquier persona la puede bailar”, dijo Palacios al programa de televisión “Canción Nacional” el año 2005.

Es que la base rítmica ha sido la clave de la cumbia “chilenizada” advierten sus iniciadores.

Dado que para bailarla no requiere técnica, sus pasos pueden ser improvisados con una flexión de codos, para seguir el ritmo de las trompetas, trombones, tambor, bombos y platillos.

Según expresó Rodrigo Medel, bajista de “Tomo como Rey” esto se debe a que la cumbia no requiere de expertise al bailarla. “La cumbia chilena tiene un espacio de libertad, donde se incluye a toda la gente, porque al contrario de la salsa o el merengue, no tiene pasos marcados”, dijo el miembro en una entrevista en el programa Cultura Verdadera.

Para Eileen Karmy, musicóloga dedicada a los estudios en música popular, la cumbia empezó a masificarse en el país en los años 60, siendo un género transversal desde sus inicios: “La cumbia es la música que ha acompañado todas las celebraciones, tanto públicas como privadas, y ha estado presente ininterrumpidamente desde su llegada. Por eso, es importante no hacerse ‘los lesos’ con que es una música solo para la diversión o que no es chilena y menos pensarla como algo poco importante, que es lo que ha pasado por mucho tiempo, por su condición de popular”, afirmó en entrevista con la radio Universidad de Chile.

A continuación puedes leer la historia detrás de tres insignes cumbias.

Boquita de caramelo (“Tus besos son”), Viking 5

Esta canción, de origen peruano, mantenía un ritmo, lento y sin guitarra eléctrica. No obstante, tuvo una nueva versión, luego que los integrantes de los Viking 5 decidieron “chilenizarla”.

“En los ‘70 las orquestas chilenas tocaban música más lenta. Era otra cosa. Los Viking 5 rompen con eso, aceleran las canciones, le incorporan la guitarra eléctrica, hay mucha bulla en el escenario. La canción Tus besos son es la más representativa de ese estilo”, contó el vocalista de los Viking 5, Ángel Núñez, al medio electrónico El Definido.

Aunque pocos saben, “Boquita de caramelo” tuvo un videoclip que fue grabado en 1990. En la escena había una pareja que debía caminar tomados de la mano por la orilla de la playa, abrazarse y darse besos.

Pero algo no funcionó, el realizador que filmó el trabajo, borró el material que se mantiene inédito hasta hoy. De hecho, los integrantes no supieron qué pasó exactamente con la grabación.

Sin embargo, la grabación del frustrado videoclip sirvió para que los actores que hicieron de pareja se enamoraran y se casarán tiempo después. “Cada vez que nos topamos con ellos nos piden el video, que tiene las imágenes de cuando se conocieron, pero ese video no existe”, dijo Ángel Núñez al medio electrónico.

“Yo Tomo” de Amar Azul

Si hay un clásico de clásicos en fiestas patrias, es la canción popularizada por la banda argentina Amar Azul. El tema, que narra la desventura de un enamorado que llora por un amor no correspondido, sirve como carta de presentación para adentrarse en la cumbia con raíces trasandinas.

“Voy caminando, con mi botella, y la cerveza me está pegando, y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza”, dice el emblemático comienzo de la canción, lanzada en el año 2000.

De acuerdo con el ex miembro de la banda, Gonzalo Ferrer, el primer éxito que lograron instalar en tierras nacionales fue el tema “Entre cuatro paredes” y después de diez años la canción “Yo tomo” se mantuvo como la favorita del público nacional, sostuvo al diario La Cuarta.

Ferrer afirmó que la letra de este “himno”, se le ocurrió en un día de grabación, en el que tenía una idea vaga, pero le faltaba la estrofa. “Yo ya tenía el estribillo, ‘yo tomo vino y cerveza, para olvidarme de ella’. “Me acuerdo de que en el estudio le digo al cantante: ‘Métele la voz’. Pero me faltaba toda la primera parte, no se me ocurría nada. Le dije: ‘Espérenme dos minutos, que voy a ir al kiosco’”, afirmó al citado medio.

La parte faltante de este hit, comentó Gonzalo, surgió después de una simple acción: ir a comprar un paquete de galletas. “Me fui a comprar algo para despejar la mente, y me acuerdo de que en el kiosco pido un papel, y se me ocurrió la parte ‘voy caminando, con mi botella’… en un papel o en una servilleta anoté esa parte para no olvidarme. Volví al estudio y le digo al cantante: ‘Mirá, ya tengo la estrofa’”, agregó al diario nacional.

Mientras tanto, el vocalista de Amar Azul, Miguel Ángel D’Annibale, sostuvo que la canción era la menos favorita de la gente, hasta que la picardía del chileno modificó parte de la letra.

El cambio en la letra hizo que la canción fuera un rotundo éxito en los recitales. “Me acuerdo cuando lo cantábamos en Chile y no nos daba bola nadie, la gente siempre salta todos los temas, pero el tema ‘Yo tomo’ no era conocido, hasta que un día, no sé a quién se le antojó ponerle… y bueno, que sea lo que Dios quiera”, contó Miguel Ángel a La Cuarta.

“El galeón español” de Los Wawancó

Antes que existiera las sonoras en Chile, el conjunto de Los Wawancó era una banda referente no solo de su país de origen, Argentina, sino que de toda Latinoamérica.

Fue un grupo superventas que nació en 1955, y que aglutinaba a miembros de distintas nacionalidades (tres colombianos, un costarricense, un peruano y un uruguayo) y entre ellos el chileno Sergio Solar.

Todos ellos eran estudiantes de medicina que un día decidieron cambiar el rumbo de sus vidas y dedicarse a ser los pioneros de la cumbia.

Como resultado de esta combinación de talentos, donde todos los miembros componían sus canciones, nació el recordado tema del “Galeón español”, una canción atemporal versionada por Los Viking’s 5 y La Sonora Palacios.

“Era lógico que nuestra música, arreglos, coros y formación fuera advertida y asimilada por la mayoría de los músicos que nos escucharon y tomaran nota de la importancia del movimiento que nosotros iniciamos años antes”, aseguró el músico nacional, en entrevista con el sitio de Tiesos pero cumbiancheros.

De hecho, Patricio Zúñiga, más conocido como “Tommy Rey”, quien hace una reversión de este clásico incombustible, reconoció su influencia. “Acá se hizo de acuerdo a lo que teníamos, nosotros empezamos a copiar de las cosas que escuchábamos en Argentina y se creó un estilo a la chilena”, confesó el artista, al sitio Ojo en Tinta.