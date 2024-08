La espera terminó. La banda británica Oasis, una de las más influyentes del último medio siglo de música popular, anunció su regreso a los escenarios luego de 15 años de separación entre sus fundadores, los hermanos Noel y Liam Gallagher.

Tras rumores alimentados por un misterioso anuncio que se revelaría al unísono este martes a las 8:00 horas en Londres (3:00 AM en Chile), la intriga quedó resuelta: Oasis volverá al ruedo en 2025, para una saga de conciertos en el Reino Unido.

En total, se trata de 14 shows en seis escenarios masivos distintos. Los primeros tendrán lugar en el Cardiff Principality Stadium los días 4 y 5 de julio. Luego, vendrán el Manchester Heaton Park (11, 12, 19 y 20 de julio) y el mítico London Wembley Stadium (25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto).

En el Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium (Escocia), se presentarán el 8 y 9 de agosto, y en el Dublin Croke Park (Irlanda) el 16 y 17 del mismo mes.

“Es todo, está pasando”, se lee en la publicación en redes sociales que detalla la primera gira de Oasis en una década y media, y que se ha vuelto viral en redes de todo el orbe.

El regreso del grupo se produce en la semana del trigésimo aniversario del álbum debut de la banda, ‘Definitely Maybe’ (1994), el disco más vendido de su catálogo.

Oasis se formó en 1991 y, tras alcanzar fama internacional con hits como ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back In Anger’ o ‘Stop Crying Your Heart Out’, se convirtió en una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música británica.