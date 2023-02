Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado este viernes la canción titulada “TQG” (“Te quedó grande”), en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción.

También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras las ruptura sentimental.

El tema se ha convertido en tendencia y ya ha logrado 1,5 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde la publicación.

Karol G ya había publicado anteriormente un mensaje para Anuel AA en su canción “MAMII”, un dúo con la cantante BeckyG, y por el que acaba de conseguir el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami (EEUU).

Este es uno de los cuatro galardones que ha logrado la colombiana, entre ellos el trofeo más importante, el de Artista Del Año, junto a Artista Femenina Del Año-Urbano y Canción Del Año.

También Shakira se ha llevado otros tres premios como Artista Pop Femenina del año, Colaboración del Año Pop y Canción del Año- Pop Urbano por “Te felicito” junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de esta trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

Este lanzamiento llega tras el gran revuelo mediático que causó el anterior tema de Shakira, la sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Letra de TQG de Shakira y Karol G

– KAROL G. La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

– CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

– SHAKIRA. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

– KAROL G. No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

– SHAKIRA. Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

– KAROL G. Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

– CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

-KAROL G.RA. Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

– KAROL G. Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

– SHAKIRA. Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

– KAROL G. Te ves feliz con tu nueva vida

Pero… si ella supieras que me buscas todavía

– CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

– HABLADO. Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG… Barranquilla, Medallo