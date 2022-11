Durante la jornada previa al inicio del festival Primavera Sound 2022 en Chile, se registró un incidente que involucró a un guardia del evento y a una asistente con “cortesía de prensa”, que resultó con algunas lesiones menores producto de un malentendido.

La joven, que se identifica como Valentina, posteó en Twitter su experiencia en “Primavera Sound en la ciudad”, el show previo al esperado festival que llegó a Chile por primera vez este año. Allí contó que el guardia creyó que estaba tratando de colarse y reaccionó con violencia, empujándola fuertemente.

“Ayer un guardia del Primavera Sound me tiró al piso porque pensó que me estaba colando”, escribió Valentina, en la red social.

“Pa más encima yo tenía cortesía, que cortés el trato. Peso menos de 50 (kilos) y que alguien muy grande ejecutara fuerza sobre mí fue una desproporcionalidad”, aseguró.

Soy periodista musical y por lo mismo me dio mucha vergüenza publicar esto @Primavera_STGO_ pic.twitter.com/R2B9wHk3El — no oke (@milkigirl9666) November 10, 2022

En conversación con Biobio Chile comentó además que, si bien no se encontraba cubriendo el evento, había sido invitada al show por otra colega periodista. El momento se dio mientras esperaba ingresar, cuando unos asistentes intentaron hacer una avalancha y buscó apoyo en un guardia.

“No estaban dejando pasar y los ánimos comenzaron a caldearse, hasta que por detrás se hizo una avalancha por lo que entré al pasillo, me caí y al pararme fui a hablar con un guardia en la entrada para ver que hacer, mostrale mi entrada”, explicó.

Fue entonces cuando ocurrió la agresión, “pero en vez de eso me golpeó y me tiró al piso. Hasta que una mujer se interpuso y me sacó de allí, no sé si ella era guardia o que. Pero me paré y fui al baño en shock“, aseguró.

Biobio Chile también se contactó con la producción del festival, desde donde aseguraron que ya habían localizado a Valentina para iniciar los protocolos correspondientes. Aunque la joven señala que al momento no han comenzado los trámites.

“Se contactaron conmigo, pero la verdad no tengo muy claro el protocolo o qué podría hacer”, concluyó.