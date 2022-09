El tema acabó siendo un éxito mundial tras ser parte de la banda sonora de Mentes Peligrosas. Sin embargo, el tema acabó con la misma esposa de Coolio convenciendo a Stevie Wonder para utilizar la melodía de su tema "Pastime Paradise".

Durante la noche del miércoles se confirmó la muerte del rapero estadounidense Coolio en Los Ángeles, California. Coolio acabó siendo uno de los grandes influyentes del rap con su tema Gangsta’s Paradise, uno de los temas más conocidos de los 90.

El tema, que habla de la vida de pandilleros en los barrios bajos, fue parte de su álbum homónimo y se creó a partir de la melodía de Pastime Paradise, de Stevie Wonder.

La canción lideró la lista Billboard Hot 100 durante 3 semanas en 1995 y ganó un premio Grammy al mejor performance de rap en solista. Y es que el tema impactó tanto en la cultura pop que llegó a tener su propia sátira.

Todo fue parte de Weird Al Yankovic, quien lanzó Amish Paradise, cuya letra era totalmente contraria a la original.

La historia tras Gangsta’s Paradise

El éxito se consolidó al ser parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds (Mentes Peligrosas), logrando convertirse en una de las canciones de rap más populares hasta esa fecha.

La cinta es protagonizada por Michelle Pfeiffer, quien interpreta a una maestra que llega a una escuela de gueto. Así, la canción busca interpretar la realidad de sus estudiantes, que vivían en un mundo abordado de pandillas.

El tema tiene frases potentes para retratar su realidad, como: “Tengo 23 años ahora, ¿viviré para los 24? Como van las cosas lo dudo mucho”. “Mira la situación en la que me tienen; no puedo vivir una vida normal. Las calles me criaron, así que debo bajar con la banda del barrio”, menciona el rapero en otra parte.

“Cuando acabamos la canción, entré a mi auto y comencé a llamar gente para que escucharan la canción. Todo el tiempo pensaba ‘Lo van a amar. ¡Esta canción es del barrio!"”, contó el mismo rapero a la revista Rolling Stone cuando el tema cumplió 20 años.

Asimismo, recordó el video musical, donde el mismo rapero se enfrenta a Michelle Pfeiffer, recordando que la producción tras la película temía un inminente fracaso.

“Creo que atrasaron la película por un mes, e incluso en ese momento la canción tampoco estaba lista. El problema era que faltaba la firma de Stevie Wonder. Cuando él la escuchó, dijo: ‘No hay manera de que la preste para una canción de gánsteres’“, recordó.

Sin embargo, el rapero habló con su esposa sobre el tema, debido a que ella conocía al hermano de Wonder. “Lo llamó, se encontraron con él y hablaron del tema. Lo convencieron y su única condición era que dentro de la canción no hubiera groserías”, contó entonces.

“Tuve que quitar algunas cosas y ya. Aunque yo no sabía que otra de las condiciones era que el 95% de los créditos se los llevaba él. No sé si hubiera acordado eso de saberlo, aunque tal vez sí habría firmado (risas). De repente, todo el mundo quería ver la película y Disney nos dijo: ‘¡Tenemos que hacer un video!’“, recordó.