La noche de este jueves el artista Billy Idol realizó un concierto en el Teatro Caupolicán, este sería su primer show en Chile en el marco del “The Roadside Tour 2022”. En el escenario lo acompañó el guitarrista Steve Stevens.

Sin embargo, el artista debió detenerse a medio show luego de que algunas lacrimógenas fueran lanzadas en las cercanías del teatro. El humo ingresó a la instalación e hizo toser al cantante en plena canción.

Tras esto, la producción del evento decidió retirarlo del escenario por unos instantes y llamó a que los asistentes mantuvieran la calma. “Vamos a tomar una pausa para que el artista pueda respirar un poco”, informaron.

Al concierto asistieron cerca de 4.500 personas y algunas también llegaron a sentir los efectos de las lacrimógenas, según reportó BioBioChile desde el evento. La producción aseguró que Billy Idol estaría dispuesto a retomar el show, aunque se mantuvo lejos del escenario hasta que se disipó el aire.

Así mismo, los organizadores agradecieron la paciencia del público y llamaron a la tranquilidad entre quienes también se vieron afectados por el humo. Según el reporte, la situación no pasó a mayores y el concierto fue retomado en pocos minutos.

En un principio, el prevencionista del concierto anunció en el escenario que podría tratarse de humo de lacrimógenas proveniente de la concentración por el cierre de campaña por el plebiscito en el centro de Santiago.

Desde Lotus Producciones, la productora del concierto, señalan que “gente sin tickets intentó ingresar y se usó extintor para echarlos hacia atrás y cerrar las puertas y se hizo pausa para el aire”, lo que pudo producir el humo, aunque este no sería tóxico.

Primera vez de Billy Idol en Chile

El ídolo incursor del punk y exlíder de Generation X, permaneció y alcanzó el estatus de culto como uno de los artistas de rock más venerados de la década de 1980. Este año, arribó a Chile debido a su gira mundial “The Roadside Tour 2022”.

Con su primero álbum homónimo, ‘Billy Idol’, lanzado en 1982, comenzó el éxito instantáneo del cantante, impulsado por el sencillo “White Wedding”.

“Rebel Yell” en 1983, también fue un éxito internacional, y la canción principal “Eyes Without a Face” se convirtieron en éxitos perdurables de la década. Whiplash Smile de 1986 y Charmed Life de 1990 obtuvieron ventas de platino en los EE. UU. Mientras que Devil ‘s Playground de 2005 y Kings & Queens of the Underground de 2014 ayudaron a mantener el estatus de Idol como un ícono de culto.

Activo en el circuito de conciertos, y luego de siete años, en 2021, el artista anunció el estreno de un nuevo EP de cuatro canciones titulado “The Roadside”, con su primer sencillo ‘Bitter Taste’.

Con más de 40 millones de álbumes vendidos, numerosos álbumes de platino en todo el mundo, y éxitos que continúan sonando como ‘Dancing with Myself’, ‘White Wedding’, ‘Rebel Yell’, ‘Eyes Without a Face’, ‘Flash for Fantasy’, ‘Sweet Sixteen’, ‘Mony Mony’ y ‘Cradle of Love’; Billy Idol continúa siendo una de las figuras más importantes en la música.