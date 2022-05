Luego del lanzamiento de Harry’s House, el pasado 20 de mayo de 2022, fueron varias las dudas que surgieron entre los fans del artista británico frente a la canción ‘Matilda’, que sería el track número 7 de su nuevo álbum.

A diferencia del primer single ya bastante escuchado (As it Was), esta canción que está en la mira de todos, es mucho más lánguida. Harry Styles comentó en una entrevista con Zane Lowe, para Apple Music, algunos aspectos de esta composición y en que se inspiró.

Y es que como se esperaba, el ex integrante de One Direction se había inspirado en el libro de Roald Dahl, que también cuenta con una conocida adaptación cinematográfica.

La historia, llevada al cine en 1996, trata sobre una niña con poderes telequinésicos que sufre maltrato y falta de atención por parte de su familia.

Sin embargo, también expresó que tuvo influencias de una experiencia externa. Y aunque confirmó que si se trataba de alguien en particular, no mencionó quien era realmente.

A través de la letra, dice, su objetivo es mandar un mensaje de apoyo. “No lo haré sobre mí, porque no es mi experiencia. A veces solo se trata de escuchar, espero que sienta eso, que solo diga ‘me estaba escuchando"”.

Volviendo al libro, Harry afirma haber escrito la canción como si la Matilda de la historia fuera adulta. Su mensaje sería que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento.

Adicionalmente, el intérprete de Watermelon Suggar le contó a Zane Lowe que algunos de sus amigos lloraron al escuchar la canción, por lo que supo que sería una de las más especiales del álbum.

“Le mostré Matilda a algunos amigos que cuando la escucharon lloraron. Entonces supe que sería una de las canciones a las que le tendría que prestar atención”, dijo para finalizar.