Hoy, el guitarrista Tom Morello presentó oficialmente su nueva apuesta musical: “The Catastrophists”, un EP al que dio forma junto a Bob Rifo, el productor de música electrónica detrás de The Bloody Beetroots.

Allí, una de las invitadas del disco es Ana Tijoux, que colabora con un rap en español para “Lightning Over Mexico”, la tercera pista de un trabajo que cuenta con 7 canciones.

Mediante redes sociales, el guitarrista de Rage Against The Machine hizo un llamado explícito a sus seguidores a escuchar su colaboración con la chilena, en un mensaje que acompañó con una postal registrada en territorio nacional.

“Ella ofrece el verso feroz que oyes en Lightning Over Mexico del EP The Catastrophists… ¿No lo has escuchado?”, preguntó el músico bajo una imagen que lo muestra abrazando a Tijoux con una bandera mapuche de fondo.

En Twitter, a través de un segundo texto, Morello detalló el contexto de dicha fotografía: “Posdata: en la foto estamos visitando la tumba del gran activista / trovador chileno #VictorJara”.

En “The Catastrophists”, el estadounidense no sólo se hizo acompañar de la ex Makiza: también participaron Pussy Riot, Aimee Interrupter, Mish Way y The Last Internationale.

Escucha a continuación “Lightning Over Mexico”, con los versos de la rapera Ana Tijoux.