Ante la polémica suscitada tras la emisión de una canción de Mauricio Redolés la madrugada del sábado pasado, Radio Bio Bio declara:

El conductor de fin de semana del programa El Trasnoche, Esteban Barahona, hizo críticas a la canción “¿Quién mató a Gaete?“, indicando que pediría que no se difundiera más.

El incidente nos desconcertó, tanto como a nuestros auditores. No sólo porque Redolés es un artista permanente de nuestra programación musical, sino porque siempre, en todo momento, hemos sido contrarios a toda censura.

Por eso, lo expresado por Esteban Barahona es contrario al espíritu y la práctica con que hemos actuado por más de 50 años.

La dirección de La Radio dio las excusas a Mauricio Redolés, quien amablemente las aceptó y pidió que no se despidiera a Esteban Barahona.

Esteban Barahona también se excusó con Mauricio Redolés.

He cometido un gravísimo y enorme error. Fruto solo de la ignorancia. Radio Bío-Bío no censura a nadie. He llamado a Mauricio Redolés (@redolesoficial), quien en forma muy amable me atendió y escuchó mis disculpas sinceras. Lo que lo enaltece.

— Esteban Barahona Tobar (@barahonatobar) January 5, 2021