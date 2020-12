Tras el sorpresivo anuncio del festival Rock In Rio 2021, donde ayer confirmaron los nombres de los 5 cabezas de cartel de su día dedicado al metal, una ventana quedó abierta para el posible regreso de Iron Maiden a Chile.

Así lo informa el diario La Tercera, donde aseguran que productoras locales han estado en conversaciones con los cinco nombres del cartel metalero del evento carioca.

Lo anterior podría dar paso a que una de estas bandas, incluida “La doncella de hierro”, inaugure la temporada de conciertos capitalinos tras la reactivación de la industria local.

Las noticias, sin embargo, no son del todo positivas. La misma publicación asegura que si bien han existido conversaciones, aún no hay ningún trato cerrado ni con Maiden ni con las 4 bandas restantes del cartel.

Por ahora, al menos, y con los dinámicos protocolos sanitarios y procesos de vacunación variando en cada país de la región, ninguna productora local estaría en condiciones de agendar un concierto de estadio para septiembre de 2021 en Santiago, de acuerdo a fuentes del matutino.

De cualquier modo, las próximas semanas serán claves en la misión de traer a Iron Maiden nuevamente a Chile, a dos años de su última e histórica visita (han sido el único grupo extranjero en presentarse en Movistar Arena y en el Estadio Nacional en una misma estadía).

“La verdad es que hoy no tenemos nada cerrado, ninguna productora. Son todos artistas con mucha convocatoria en Chile pero en el caso de Rock in Rio hay que recordar que algunos artistas internacionales hacen gira por la región y otros sólo van a Rock in Rio. En ese sentido todavía hay que ver cual va a ser la mecánica”, apuntó al diario Francisco Goñi, director de la productora The FanLab y vicepresidente de Agepec (Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura).