“ - Y otra cosa, Homero, un mentiroso no puede darse el lujo de decir la verdad. No hagas todo más complicado.

El misterio del maletín del almirante, de Ricardo Candia, es un libro que está permanentemente jugando con los límites. Y, a veces, traspasándolos… en grande.

La novela parte con una advertencia. Si se miente, tiene que ser en grande. Y si se es descubierto, se debe responder con una mentira mayor. Después de eso, quien tenga este libro en sus manos, debe entregarse a la febril imaginación del escritor y de su protagonista, o dejar el volumen de lado.

Un mundo de escritores y combatientes

El escritor Homero Reinhardt está convencido de su talento, solo le falta un impulso final. Tener el tema que le permita lograr la novela que lo consagre, que lo haga rico y famoso. Y recursos para poder escribir tranquilo ese libro.

Un domingo, mientras pasa la resaca durmiendo junto a su pareja, recibe la visita de tres misteriosos jóvenes. Quieren ser escritores, conocen sus libros y las entrevistas que ha dado al detalle. Quieren que Homero vea sus trabajos, y les entregue su opinión y sus consejos. Para ello, le dejan sobres con sus trabajos.

Pero en el interior de los sobres hay… entonces se desencadena una trama que desafía la imaginación y hace tambalear lo verosímil y lleva a mirar con otros ojos nuestra realidad, nuestro presente.

Escritor protagonista

Ricardo Candia tiene de protagonista a un escritor y su “mundo”. Un protagonista que se parece mucho al autor, que a su vez escribe libros con protagonistas que se parecen a él. Son imágenes y personajes que se reflejan en espejos reflejados por otros espejos. Un juego donde historias personales, historias reales, fantasía, imaginación, mentiras y deseos, miradas de mundo, se confunden, se entremezclan.

O, dicho de otra manera, verdades, hechos históricos, ficción y fabulación se combinan para generar una novela de acción sin respiro que tensiona la lógica interna. Y, en ese transitar, entrega una mirada sobre la historia y nuestro presente.

En El misterio del maletín del almirante se encuentran diversos “mundos” que conviven en nuestro país. El mundo de la Sociedad de Escritores de Chile, de la bohemia, de personas con mucho dinero mecenas de la cultura, de expolicías y sus redes, de antiguos defensores de la dictadura atentos a defender su memoria y legado, de poderes que, ante todo, defienden lo que tienen.

La mentira permite decir la verdad

Uno de los potenciales de la ficción es poder decir verdades sin tener que probarlas. Entre otras razones, porque ya es “realidad” el que exista la posibilidad que aquello sea posible. Son, por ejemplo, grupos y poderes que actúan sin que los veamos. Realidades que conviven.

El misterio del maletín del almirante es un delirio en el que confluyen rumores, fantasmas y miedos. El problema es que la suma parece inverosímil, pera cada uno, por separado, puede ser real. O representa algo que fue real.

“- Nada. No va a pasar nada, Jorquera. Desaparecerá, se extinguirá, a nadie le va a importar, si hay un juicio se apolillará en el tribunal, se perderán los partes y las declaraciones, los medios de comunicación no lo van a mencionar, quizás los testigos sufran accidentes, en fin, no va a llegar a nada. Por lo menos a nada bueno, ¿me entiende señor Jorquera? Así es la democracia. A la gente le gusta que le mientan. El problema no es que la gente ya no crea en nada, como dice cierta señora. Es más grave: la gente cree en todo. ¿Me entiende?” (p 277)

El misterio del maletín del almirante es una novela que se puede leer como un policial, una novela de acción. O como una pesadilla que puede dar cuenta de zonas oscuras de nuestro país.

El misterio del maletín del almirante

Ricardo Candia Cares

WenaWacho Ediciones

Santiago de Chile, 2024