En un ejercicio literario, The New York Times y The Upshot unieron fuerzas para seleccionar los 100 mejores libros del siglo XXI. Para lograrlo, encuestaron a cientos de figuras literarias destacadas. Uno de los que accedió a compartir su lista fue el renombrado autor Stephen King.

Con más de 60 libros a su nombre, muchos de los cuales han sido adaptados para el cine y la televisión, King es una figura imponente en el mundo literario. Su colección más reciente, “You Like It Darker”, continúa demostrando su capacidad para atrapar (y aterrorizar) a los lectores. No sorprende, entonces, que su selección de los 10 mejores libros del siglo XXI sea tan esperada.

Entre los títulos que King eligió, destaca uno de sus propios trabajos, lo que añade un toque personal a la lista. Estos libros, sin un orden de preferencia en particular, no solo representan lo mejor de la literatura moderna, según King, sino que también ofrecen una visión de sus influencias y preferencias como lector y escritor.

Los 10 mejores libros de este siglo según Stephen King

Expiación (2001) de Ian McEwan

“Expiación” sigue la vida de Briony Tallis, una joven que comete un error devastador al acusar falsamente a un hombre de un crimen que no cometió. La historia abarca varias décadas, explorando las consecuencias de su acción en la vida de varias personas, y su búsqueda de redención.

Christine Falls (2006) de Benjamin Black

En “Christine Falls”, el patólogo Quirke descubre una serie de secretos oscuros en el Dublín de los años 50. Mientras investiga la muerte de una joven llamada Christine Falls, destapa una red de corrupción y traiciones que involucra a su propia familia, cambiando su vida para siempre.

El jilguero (2013) de Donna Tartt

“El jilguero” narra la vida de Theo Decker, un joven que sobrevive a un atentado en un museo y roba una valiosa pintura llamada “El jilguero”. Este evento transforma su vida, llevándolo a un mundo de arte, crimen y redención mientras lidia con su pérdida y culpa.

Perdida (2012) de Gillian Flynn

“Perdida” es un thriller psicológico que sigue la desaparición de Amy Dunne y la creciente sospecha sobre su esposo, Nick. A medida que la investigación avanza, se revelan oscuros secretos y manipulaciones en su matrimonio, llevando a un desenlace sorprendente y perturbador.

No es país para viejos (2005) de Cormac McCarthy

“No es país para viejos” es un western moderno que sigue a Llewelyn Moss, quien encuentra una maleta con dinero en medio de un fallido intercambio de drogas. Su descubrimiento desata una caza mortal con el despiadado asesino Anton Chigurh y el envejecido sheriff Ed Tom Bell.

Oryx y Crake (2003) de Margaret Atwood

“Oryx y Crake” es una distopía que sigue a Snowman, el aparente último hombre en la Tierra, mientras recuerda su amistad con el brillante pero perturbado Crake y su amor por la enigmática Oryx. La novela explora temas de bioingeniería, ética y el fin de la humanidad.

Los huéspedes de pago (2014) de Sarah Waters

“Los huéspedes de pago” se sitúa en el Londres de los años 20 y sigue a Frances Wray y su madre, que alquilan parte de su casa a una joven pareja, los Barbers. La llegada de los huéspedes trae romance, tensión y un crimen inesperado, alterando drásticamente sus vidas.

La conjura contra América (2004) de Philip Roth

“La conjura contra América” es una historia alternativa en la que el aviador Charles Lindbergh, conocido por sus simpatías nazis, se convierte en presidente de los Estados Unidos en 1940. La novela sigue a una familia judía que enfrenta el auge del antisemitismo y la amenaza a sus libertades.

El simpatizante (2015) de Viet Thanh Nguyen

“El simpatizante” es una novela de espionaje que narra la vida de un espía comunista vietnamita en Los Ángeles tras la caída de Saigón. Dividido entre dos mundos, lucha con su identidad y lealtades, mientras ofrece una aguda crítica social y política sobre la guerra de Vietnam y sus secuelas.

La cúpula (2009) de Stephen King

“La cúpula” sigue a los habitantes de un pequeño pueblo de Maine que quedan atrapados bajo una misteriosa cúpula invisible. La novela explora el caos y el desmoronamiento social que sigue, mientras los personajes luchan por sobrevivir y descubrir el origen de la cúpula.