Esta semana el comercio chileno está realizando el Cyber Monday, también llamado por algunos Cyber Day, tres días en que cientos de tiendas a nivel nacional ofrecen descuentos en todo tipo de productos.

Pero lo cierto es que no siempre necesitas comprar en exceso, a veces puedes acceder a cosas gratis. Es el caso de los libros: todos los chilenos y extranjeros residentes pueden acceder a tomar prestados libros digitales totalmente gratis en BP Digital.

La Biblioteca Pública Digital, más conocida como BP Digital, es una plataforma online y app perteneciente al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, donde puedes inscribirte con tu RUT o número de pasaporte para leer libros gratis o escuchar audiolibros en formato digital (EPUB, PDF, MP3, streaming, etc), desde cualquier celular o dispositivo, por 14 días y renovables por 7 días más.

Pueden participar en la instancia los chilenos o extranjeros residentes en Chile, chilenos residentes en el extranjero, y extranjeros pasajeros de vuelos nacionales.

Si no sabes por dónde empezar, aquí te presentamos varios libros muy populares que puedes considerar tomar prestados en BPDigital.cl y su app.

Canción de hielo y fuego (Juego de tronos)

Está disponible gratis la saga completa de Canción de hielo y fuego, que comienza con Juego de tronos, junto a su precuela, Fuego y Sangre, todas escritas por George R.R. Martin y que han inspirado series de televisión de HBO (Game of Thrones y House of the Dragon).

También tienen otros libros del autor, no relacionados a Juego de tronos, sino que obras suyas de ciencia ficción, thriller, etc.

The Expanse

Los dos primeros libros de la saga de ciencia ficción The Expanse, en la cual se basa la serie homónima de SyFy/Amazon Prime Video, por James S. A. Corey (seudónimo de los escritores Daniel Abraham y Ty Franck).

Sinopsis: en el futuro, la humanidad ha colonizado el Sistema Solar: Marte, la Luna, el cinturón de asteroides y más allá, pero las estrellas aún están fuera de nuestro alcance. Jim Holden es segundo de a bordo de un transportador de hielo que realiza misiones entre los anillos de Saturno y las estaciones mineras del Cinturón.

Cuando su tripulación y él se topan con la Scopuli, una nave abandonada, descubren un secreto que desearían no haber encontrado. Un secreto por el que alguien sería capaz de matar, matar a una escala que Jim y su tripulación no imaginan. La guerra en el Sistema Solar está a punto de comenzar, a menos que sean capaces de descubrir quién abandonó la nave y por qué.

El señor de los anillos

La trilogía de El señor de los anillos, compuesta por La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey, las cuales inspiraron las famosas películas del director Peter Jackson, así como El Silmarillion, todos de J.R.R. Tolkien.

El cuento de la criada

El cuento de la criada y su secuela, Los testamentos, ambos de Margaret Atwood y que inspiraron la serie homónima, The Handmaid’s Tale.

Sinopsis: amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Esta trama,inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita por Margaret Atwooda principios de los ochenta, en la que la afamada autora canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente en el mundo de hoy.

Entrevista con el vampiro

Entrevista con el vampiro y otros libros de las Crónicas vampíricas, de Anne Rice.

Sinopsis: esta es la historia de Louis, un joven de Nueva Orleans que, atormentado por un sentimiento de culpabilidad por la muerte de su hermano menor, se convierte en eterno habitante de la noche. Pero desde el comienzo de su nueva vida los sentimientos más humanos salen a su paso… en especial el amor.

“Weona, tu podí” y “Brilla, weona, ¡brilla!”

Best sellers de no ficción de la autora chilena Carmen Castillo. Sinopsis de Weona, tú podí: Las caídas, errores, fracasos y sacadas de chucha son parte de la vida, pero también los aciertos, las veces que nos levantamos y lo que aprendemos. Carmen Castillo (@carmentuitera) sabe mejor que nadie lo que significa superar la adversidad y conoce la fuerza que puede tener una frase”.

La Reina Roja

La Reina Roja es el primer libro de una saga homónima juvenil muy famosa, escrita por Victoria Aveyard. Sinopsis: Ambientada en un reino imaginario, esta novela nos muestra a una sociedad dividida por el color de la sangre. Por un lado está la gente común que tiene sangre roja; por el otro tenemos a aquellos que poseen sangre plateada y que tienen habilidades sobrenaturales. Estos últimos forman una élite cerrada y llena de privilegios.

La protagonista es Mare, una chica de sangre roja que sobrevive en medio de la pobreza realizando pequeños robos. Cierto día, el azar la lleva a la corte. Allí demuestra tener poderes especiales, los cuales resultan insólitos para alguien del pueblo. Ello la convierte en una anomalía que llama la atención del mismísimo rey.

Fangirl, Eleaner & Park

Rainbow Rowell es una de las autoras juveniles más populares del momento, y en BP Digital podemos entonces tres de sus libros: Fangirl, Eleanor & Park, Enlazados y Segundas oportunidades.

Sinopsis de Fangirl: “Cath y Wren son gemelas idénticas, y hasta hace poco lo hacían absolutamente todo juntas. Ahora están a la universidad. Wren le ha dejado claro que no piensa compartir habitación con ella. Para Wren es una oportunidad única de empezar de cero y conocer gente.

Para Cath no es tan fácil. Es terriblemente tímida. Su único mundo es ser fan de Simon Snow, donde ella se siente a gusto, donde siempre sabe exactamente qué decir y donde puede escribir un romance mucho más intenso que cualquier cosa que haya experimentado en la vida real. Sin Wren, Cath se siente completamente sola, fuera de su zona de confort.

Percy Jackson y más de Rick Riordan

Rick Riordan es uno de los escritores infantil-juvenil más famosos a nivel mundial, con libros inspirados en la mitología griega y de más culturas, aptos para todas las edades. Su obra estrella, la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, está disponible parcialmente en BP Digital, junto a otros de sus títulos.

Sarah J. Maas

Sarah J. Maas es una de las autoras de fantasía juvenil y adulta más leídas en el mundo. En BP Digital podemos encontrar, lamentablemente, sólo secuelas: Heredera de Fuego, Reina de Sombras y Torre del Alba (de la saga Trono de Cristal), y Una corte de niebla y furia y Una corte de hielo y estrellas (de la saga Una corte de rosas y espinas).

Lulú quiere ser presidenta

Lulú quiere ser presidenta es el primero de una conocida saga de libros interactivos y educativos para niñas y niños, de las autoras chilenas Josefa Araos y June García. Varios de ellos están disponibles para descargar gratis.

Stephen King

Hay muchos títulos del maestro del horror, Stephen King, tales como Apocalipsis, Carrie, Mr. Mercedes, La zona muerta, Misery, El resplandor, Doctor Sueño, It, La niebla, Cell y más.

Isaac Asimov

Uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, en cuyas historias se han inspirado múltiples películas y series de televisión. Hay varios títulos disponibles para leer gratis.

Tom Clancy

Contra todo enemigo y En la mira, de Tom Clancy, conocido autor de novelas bélicas.

Estas son sólo algunas recomendaciones de libros, pero hay miles de títulos que puedes descargar gratis en BPDigital.cl y su app.