Paulo Garcés, hoy exportero de Deportes Valdivia, reveló la verdadera razón por la que dejó el cuadro de Tercera División A con la primera mitad del torneo aun sin terminar.

Según informó el ‘Torreón’ a través de un comunicado, el arquero decidió irse por “motivos personales” luego de casi tres años en el equipo de la región de Los Ríos.

Ahora, en conversación con La Radio, el ‘Halcón’ contó que “pasaron muchas circunstancias que la gente no conoce, muchas cosas durante estos tres años y se coronó con lo que pasó en Cabrero hace dos semanas”.

Garcés hace referencia a la batalla campal del pasado 18 de mayo, donde hinchas, jugadores y dirigentes de Comunal Cabrero y Deportes Valdivia se pelearon en la región del Bío Bío.

“Gracias a Dios no pasó nada fatal, porque esa batalla campal pudo haber terminado muy mal. De verdad pienso a qué ha llegado el fútbol hoy. Saber que el fútbol se ha convertido en cualquier cosa, de verdad fue una locura”, recalcó el arquero.

“En Segunda División estamos tremendamente expuestos, porque no hay Carabineros, no hay guardias. ¿Se van a tomar acciones cuando haya alguien fallecido?”, insistió Paulo Garcés.

El ‘Halcón’ también aseguró que al interior del equipo valdiviano no se están haciendo bien las cosas: “El año pasado pasamos por no pagos, descuento de puntos, no teníamos camarín y nos vestíamos en los autos. Al poner las cosas en la balanza, uno tiene que mirar a veces para el lado”.

“Yo dejé mucho a mi familia de lado por esta profesión, pero ya lo que pasó en Cabrero fue impresentable y esa fue la gota que rebalsó el vaso para mi salida”, añadió el portero.

Para cerrar, Garcés afirmó que volverá a la región Metropolitana, pero para continuar su carrera “aun no recibo ofertas, nada”.