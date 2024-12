El icónico director Robert Zemeckis sorprende con su nueva película "Here", basada en la novela gráfica de Richard Macguire y protagonizada por Tom Hanks y Robin Wright, junto a Alan Silvestri y Eric Roth. La cinta innovadora nos sumerge en una experiencia teatral y de comics que nos lleva a vivir momentos de diferentes familias en distintos tiempos, destacando la técnica de inteligencia artificial y rejuvenecimiento utilizada.

Hablar de Robert Zemeckis es hablar de clásicos incombustibles del cine, como “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, la saga de “Volver al futuro”, “El Náufrago” o “Contacto”, entre muchos otros. Ahora, el icónico director nos sorprende con “Here”, una película innovadora basada en la novela gráfica de Richard Macguire y que reúne, luego de casi 30 años, al elenco principal de “Forrest Gump” (también obra de Zemeckis).

En este nuevo proyecto, uno de los hitos de la cartelera de 2024, confluyen Tom Hanks y Robin Wright, además del compositor Alan Silvestri y el guionista Eric Roth.

En perspectiva, la película nos evoca una sala de teatro modernista con toques de comics, que nos transporta a distintos momentos de la vida de diferentes familias en el tiempo.

En el filme, el espectador se transforma en un personaje que vive en primera persona todo lo que sucede, viajando por tiempo y espacio, en saltos temporales de emotividad, risas y angustias que nos hacen pensar que lo más importante es siempre vivir el aquí, pero sin descuidar lo esencial: nuestra propia existencia.

Los puntos altos de la película son, sin duda, las técnicas de inteligencia artificial y rejuvenecimiento que Zemeckis instaura, detalle importante que facilitó a los actores ver, en el momento, los cambios físicos producidos por los efectos visuales, todo esto además de la innovación en la creación de planos e imágenes. Sin duda, una película que ya genera debate a raíz de esto.

El programa “DPelícula” del Canal 9 Bío Bío Televisión, a través del realizador audiovisual Hugo Mazuela, fue el único medio chileno en poder entrevistar a Tom Hanks y Robin Wright, protagonistas de esta nueva película que se estrenará en cines chilenos el jueves 2 de enero.

(HM): Esta pregunta es para Robin: “Here” es una película muy íntima e innovadora. ¿Qué fue lo más complejo de participar en este rodaje?

(Robin): Probablemente, la faja, porque tuvimos que ceñirnos la cintura cuando jugábamos a ser jóvenes, y a veces no podía respirar; eso es lo primero en la lista. Creo que fue muy divertido profundizar en todo lo demás, estos personajes, ¿quiénes son?, que crecen juntos, se separan, (se forman) múltiples familias y sus experiencias. Todos pueden identificarse con partes de esta película, muchas partes, porque es así cómo los seres humanos experimentan la vida en las relaciones.

(HM): La siguiente pregunta es para Tom: ¿Cuál es el aporte de “Here” al género dramático actual?

(Tom): Bueno, “Here” en realidad se trata de lo difícil que puede ser simplemente existir en el momento. Aceptar que no hay ayer, y que con el ayer no puedes hacer nada al respecto. El mañana es un misterio, no hay manera de prepararse para ello y sólo podemos existir aquí. Y a veces tenemos que esperar, a veces tenemos que actuar, a veces tenemos que rendirnos y algunas veces tenemos que luchar por cosas grandes o pequeñas.

Creo que una de las partes más sorprendentes fue cuando actuamos con uno de los pequeños bebés que interpretarían a nuestros hijos. Hubo una parte en la que sosteníamos a un bebé que era de solo unos meses, que recién está comenzando la vida. que de hecho va a decir “oye, cuando yo era un bebé, estuve en esta película y no recuerdo haber hecho nada al respecto…”. Pero está justo aquí, entonces es como: “estamos aquí con esta niña”. Esta niña solo va a tener esta edad durante esta próxima hora y media y, cuando regrese la próxima semana a trabajar, nuevamente ya habrán dejado gran parte de sus vidas detrás de ellos, que es algo así como el microcosmos una y otra vez. Eso es algo alucinante particularmente.

Esta es una película que durará para siempre y esa niña, que ahora es una niña pequeña, va a cumplir 18 y podrá verse como una niña pequeña otra vez en esta película que hizo con nosotros. Eso es algo muy genial.

(HM): La siguiente pregunta es para ambos ¿Pueden compartir con nosotros algunas anécdotas del rodaje?

(Tom): Bueno, tuvimos que mirarnos a nosotros mismos una y otra vez. Porque la tecnología era tal, que literalmente podíamos ver lo que acabábamos de hacer (gracias a la tecnología de Inteligencia Artificial aplicada en la película), y de esa forma podíamos ver nuestros hombros.

(Robin): Sí…

(Tom): Nuestros ojos, nuestro comportamiento, nuestras voces, y por suerte pudimos verlo y luego, literalmente, en ese mismo momento corregirlo.

(Robin): Pero nos reíamos porque teníamos que hacer otra toma,. Yo ya camino como una mujer de 58 años y no como de 18, entonces teníamos que modificar algunas cosas muy minuciosas que marcaban la diferencia. Y oh, de repente, soy 30 años más joven, así que fue genial.

(HM): ¿Qué le dirían a los chilenos para invitarlos a ver la película?

(Tom): ¿Cómo se va a llamar en español? ¿Cómo se llamará “Here” en español?

(HM): “Aquí”.

(Tom): (Hablando en español) Únete a nosotros, Aquí…

(Robin): (Hablando en español) Aquí.

(Tom): (Hablando en español) Vamos en Chile

(Robin): (Hablando español) En Chile.

(Tom): (Hablando español) yo quiero “aquí” (risas).

Mira la entrevista completa, aquí: