El próximo jueves 5 de diciembre se estrena “En la oscuridad de la noche” el nuevo trabajo teatral de la dramaturga Carla Zúñiga, que además es su primera dirección profesional en Chile.

La autora, cuya producción ha abordado de manera permanente la violencia de género que sufren mujeres y diversidades, esta vez propone una comedia negra con tintes de thriller inspirada en las producciones sobre asesinos en serie. Pero Zúñiga se atreve con un punto de vista diferente, ya que no glorifica a los victimarios- como suele suceder en esas producciones- sino que se centra en las víctimas. El montaje es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2023.

“En un momento me obsesioné con los documentales de asesinos en serie y me daba mucha rabia que siempre el asesino era el protagonista y las víctimas pasaban por la historia como un mero número. Además, siempre presentaban al asesino como alguien muy inteligente porque no lo pillaban nunca. Así que se me ocurrió desplazar un poco desde donde contar esa misma historia para centrarnos en las víctimas, para preguntarnos qué pasa con nosotras las mujeres que siempre tenemos mucho miedo, miedo de que nos violen, de que nos maten, sin importar la edad que tengamos, cómo andamos o con quién estemos”, cuenta sobre el origen de la obra.

De ese modo, “En la oscuridad de la noche” presenta diferentes relatos de terror, donde la violencia de género es llevada al extremo hasta volverse terrorífica. Dos mujeres que se esconden de un asesino en serie, una mujer que se ha encontrado con el asesinato de su madre, varias guionistas que intentan escribir una serie de terror, son algunos de los personajes que abrirán diferentes cuestionamientos sobre la violencia y el horror.

“Estamos acostumbrados a que géneros como el terror, el suspenso, la ciencia ficción son hechos por hombres, entonces me parecía interesante preguntar qué pasa si las protagonistas son puras mujeres, es decir, pensar qué cambia si desviamos la cámara y la llevamos hacía ese otro lado”, comenta.

Junto al elenco compuesto por las actrices Viviana Nass Agüero, Paula Bravo Olavarría, Coca Miranda Cordero y Stefy Toledo Suazo han buscado “el lenguaje escénico y también reflexionado sobre los temas y preguntas que plantea la obra”. Adelanta que es un montaje muy centrado en la actuación, el texto y en la creación de atmósferas.

“Hemos trabajado a partir de varios conceptos que tienen que ver con el terror, como el surrealismo, la oscuridad y la luminosidad. También lo estamos pensando con Manuel Morgado (diseño escénico) y con Camilo Venegas (música), buscando cómo podemos abordar el terror desde lugares tan distintos como el de Hollywood a otro más latinoamericano”, adelanta la dramaturga y directora.

“En la oscuridad de la noche” es el primer trabajo de la compañía La mujer sin cabeza, formada por Carla Zúñiga y Carlos Molina. Tendrá funciones en la sala Patricio Bunster del Centro Cultural Matucana 100 de jueves a domingos desde el 05 al 22 de diciembre.

En la Oscuridad de la noche

Dirección y dramaturgia: Carla Zúñiga Morales

Asistencia de dirección: Carlos Molina

Elenco: Paula Bravo, Stefany Toledo Suazo

Coca Miranda, Maira Bodenhöfer Holzapfel, Viviana Nass Agüero.

Diseño escenográfico y de iluminación: Manuel Morgado

Diseño de vestuario: Elizabeth Pérez

Música: Camilo Venegas

Canción: Rae del cerro floreado

Diseño gráfico: Sebastián Medel

Producción: Cecilia Guerra

Comunicaciones: Gabriela González Créditos de las fotos: Sebastián Gallardo.