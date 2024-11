La Corporación Chilena del Documental (CCDoc), nacida en 2010 con el propósito de fortalecer el sector documental mediante redes colaborativas y generar oportunidades para la creación y distribución de proyectos audiovisuales, celebrará la 9ª edición de CONECTA, del 10 al 13 de diciembre. Este encuentro internacional está dirigido a productores y realizadores latinoamericanos en diversas etapas de sus proyectos documentales y tiene como objetivo el fomento del desarrollo de la industria a través de la formación, la difusión y la generación de redes y oportunidades de exhibición.

“La edición 2024 de CONECTA busca reafirmar el compromiso de CCDoc de apoyar la creación documental y la internacionalización de los proyectos chilenos y latinoamericanos, generando nuevas oportunidades de coproducción y ampliando las perspectivas del documental en la región”, comentan desde la producción.

Este año, la 9ª edición de CONECTA contará con más de 60 invitados nacionales e internacionales, representando a 20 países, entre ellos la BBC, Sundance Institute, The Whickers, IDFA Bertha Fund y Sunny Side of the Doc. Además, de una exhibición gratuita y al aire libre para la comunidad.

Paneles CONECTA 2024

Las actividades abiertas y gratuitas al público son:

Panel 1

Martes 10/12 – 12:30 hrs.

Sala de Cine de Ñuñoa – Casa de la Cultura (Avda. Irarrázaval 4055, Ñuñoa)

El costo de hacer documentales: desde lo económico a lo emocional

¿Cuál es el costo real de hacer documentales? Basándose en la encuesta realizada por The Whickers “The Cost of Docs” distintos representantes de la industria documental conversarán no sólo sobre cómo se están financiando los documentales en diferentes partes del mundo, sino que además, proporcionarán datos sobre el efecto de grandes acontecimientos como COVID-19, la actual crisis del costo de la vida, el bienestar mental y la estabilidad en quienes realizan películas de no ficción.

Participan:

Bruni Burres, Senior Consultant, Sundance Documentary Film Institute.

Isabel Arrate, Executive Director, IDFA Bertha Fund.

Keisha Knight, Director of Funds and Advocacy, International Documentary Association IDA.

Sean Flynn, Program Director & Co-Founder, Camden International Film Festival y Point North Institute

Modera:

Jane Mote, Editorial Consultant, The Whickers.

Panel 2

Miércoles 11/12 – 12:00 hrs.

Salón Principal – Corporación Cultural de Ñuñoa (Avda. Irarrázaval 4280, Ñuñoa)

Arte France y sus oportunidades para el documental latinoamericano

ARTE es una plataforma cultural pública europea cuya programación de documentales ocupa alrededor del 40%. ¿Cuáles son las oportunidades que este reconocido canal ofrece para la cinematografía de no ficción latinoamericana? Este y otros temas relacionados a esta importante ventana de exhibición serán conversados por Alexandre Marioneau, Jefe de Coproducción Internacional de ARTE France.

Participa:

Alexandre Marionneau, Head of international co-production, Arte France.

Panel 3

Jueves 12/12 – 12:00 hrs.

Salón Principal – Corporación Cultural de Ñuñoa (Avda. Irarrázaval 4280, Ñuñoa)

Distribución e internacionalización del documental chileno: resultados y desafíos

Han pasado más de 10 años desde que se dio a conocer la primera serie de datos sobre la distribución de documentales chilenos y en cuanto a estadísticas sobre internacionalización de documentales, no existían estudios previos. El trabajo en conjunto entre la Corporación Chilena del Documental CCDoc y el Centro de Estudios Katalejo viene a llenar este vacío, caracterizando los circuitos o rutas recorridas por 297 documentales chilenos estrenados entre 2011 y 2022, de los cuales 151 son largometrajes y 146 son cortometrajes. Los resultados se darán a conocer en este panel a cargo de los directores de Katalejo, y moderado por Paola Castillo directora ejecutiva de CCDoc.

Participan:

Pablo Alvarado, Director Centro de Estudios Katalejo

Iñigo García, Director Centro de Estudios Katalejo

Modera:

Paola Castillo, directora ejecutiva Corporación Chilena del Documental CCDoc

Panel 4

Viernes 13/12 – 12:00 hrs.

Salón Principal – Corporación Cultural de Ñuñoa (Avda. Irarrázaval 4280, Ñuñoa)

Contenidos para la televisión ¿cuál es su ruta y a dónde se dirigen?

Tres profesionales, expertos en contenidos para la televisión y plataformas de streaming, dialogarán en torno a las últimas tendencias de programación de documentales y sus audiencias en el mundo.

Participan:

Carola Fuentes, Directora y Productora, La Ventana Cine.

Jean Jaques Peretti, Programming & Training Coordinator, Sunny Side of the Doc

Tiago Ornaghi, Content Manager, Globo Play