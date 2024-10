Primera imagen de Jeremy Allen White ("The Bear") como Bruce Springsteen en nueva biopic

Jeremy Allen White, conocido por su papel en "The Bear", protagonizará a Bruce Springsteen en la nueva película biográfica "Deliver Me From Nowhere". Dirigida por Scott Cooper, la cinta se centrará en la creación del icónico álbum "Nebraska" de 1982 y se basa en el libro de Warren Zanes. La producción ya está en marcha, con un elenco destacado que incluye a Steven Graham, Jeremy Strong y Paul Walter Hauser.

Ya circula la primera imagen del actor Jeremy Allen White (“The Bear”) como Bruce Springsteen en el marco de la nueva película biográfica (biopic) sobre el influyente cantautor estadounidense.

Se trata del primer adelanto de “Deliver Me From Nowhere”, filme dirigido por Scott Cooper que ya arrancó su etapa decisiva. “Comenzar la producción de esta película es un viaje increíblemente emocionante y repleto de humildad”, comentó el cineasta.

La biopic se centra en la creación de uno de los álbumes cumbre de “El jefe”: ‘Nebraska’, de 1982, y está basada en el libro “Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska” del escritor y guitarrista Warren Zanes.

“‘Nebraska’ de Bruce Springsteen ha moldeado profundamente mi visión artística. La representación cruda y sin adornos sobre las pruebas de la vida y la resiliencia, resuenan profundamente en mí”, agregó el director.

“Nuestra película tiene como objetivo capturar ese mismo espíritu, llevando a la pantalla la narrativa convincente de Warren Zanes sobre la vida de Bruce con autenticidad y esperanza. Ha sido un tremendo placer colaborar con Bruce y Jon (Landau) mientras cuento su historia, y su energía creativa alimenta cada parte de este viaje”.

Además de White, “Deliver Me From Nowhere” contará con un reputado elenco: Steven Graham de “Peaky Blinders” como el padre de Springsteen; Jeremy Strong de “Succession” como el mentor y manager Jon Landau; y Paul Walter Hauser de “Black Bird” como el técnico de guitarra Mike Batlan.

La primera imagen de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen: