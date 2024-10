La escritora surcoreana Han Kang fue galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2024. La Academia Sueca destacó su “intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

Han Kang nació en 1970 en Gwanju, Corea del Sur, y a los 11 años se mudó con su familia a Seúl. Estudió literatura coreana y comenzó su carrera como poeta, aunque alcanzó mayor reconocimiento como narradora.

Su estilo literario explora el sufrimiento tanto mental como físico, conectado con el pensamiento oriental.

En 1994, Han ganó el premio del diario Seouk Shinmun con su relato “Vela roja”, lo que marcó el inicio de su carrera literaria.

Desde entonces, ha publicado diversas obras que la han posicionado como una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea surcoreana.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024