La plataforma de streaming Mubi presentó su cartelera de cara a septiembre, donde destaca un especial conmemorativo del Golpe de Estado de 1973, una restauración de la película de culto “The Fall” y un ciclo dedicado a Quentin Tarantino y sus influencias, entre otros.

El gran estreno de este mes es “My First Film” de Zia Anger, “película que explora la intersección entre la experiencia propia y la creación artística. A través de la historia de Vita, interpretada por Odessa Young, Anger reflexiona sobre los temas universales de creación, pérdida y renacimiento”.

Otro estreno exclusivo será la elogiada en Cannes “The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed” de Joanna Arnow, “una comedia incómoda que muestra el retrato crudo y complejo de un personaje que experimenta una sensación de soledad mientras intenta encontrarse a sí misma”.

A modo de conmemoración, la plataforma de streaming incorporó tres cortometrajes animados que exploran la represión política, la tortura y las detenciones forzadas durante la dictadura cívico-militar en Chile, reflexionando sobre sus efectos en la historia reciente del país.

Entre otros especiales que llegan en septiembre también destaca la “Colección Next Prize” en colaboración con Chanel, foco que celebra a los ganadores de las ediciones 2022 y 2024 del Chanel Next Prize, destacando el trabajo de visionarios que están redefiniendo el arte contemporáneo. La colección incluye siete películas de aclamados directores.

La colección “Millennials en crisis”, por su parte, presenta una serie de películas que exploran el caótico viaje hacia el amor, la estabilidad laboral y el equilibrio personal en la adultez. El especial “Los orígenes de la Mamba Negra: Kill Bill x Shaw Brothers”, por otro lado, explorará la profunda influencia de las películas de kung fu de los Shaw Brothers en la icónica saga de venganza de Quentin Tarantino.

Marta Rodríguez, pionera del documental antropológico en Latinoamérica, tendrá un especial que incluye dos de sus primeras películas de los años 70, destacadas por su enfoque en la justicia social. Estas se suman a “Nuestra voz de tierra, memoria y futuro”, recientemente restaurada.

El especial “Apocalipsis ya: Cuatro parábolas Sci-Fi de Piotr Szulkin” invita a sumergirse en el epicentro del apocalipsis con la tetralogía distópica recién restaurada de Piotr Szulkin. Además, habrá un foco dedicado a Quentin Tarantino que reúne cinco películas clave de la primera mitad de su carrera.

COLECCIÓN NEXT PRIZE

MOOR MOTHER: JAZZ CODES – 1 de septiembre

THE HUMAN SURGE – 1 de septiembre

GUTS AND GLITZ – 1 de septiembre

HERE – 1 de septiembre

I AM NOT A WITCH – 1 de septiembre

SKATE STORY: SHORTPLAY DEPTH I – 1 de septiembre

BEANPOLE – 1 de septiembre

MILENNIALS EN CRISIS

SHIVA BABY – 1 de septiembre

ZERO FUCKS GIVEN – 1 de septiembre

PARIS, 13TH DISTRICT – 1 de septiembre

SICK OF MYSELF – 1 de septiembre

THE AFRICAN DESPERATE – 1 de septiembre

FRANCES HA – 1 de septiembre

NINJABABY – 1 de septiembre

ACTUAL PEOPLE – 1 de septiembre

LOS ORÍGENES DE LA MAMBA NEGRA: KILL BILL X SHAW BROTHERS

KILL BILL: VOL. 1 – 6 de septiembre

KILL BILL: VOL. 2 – 6 de septiembre

FIVE DEADLY VENOMS – 6 de septiembre

KING BOXER – 6 de septiembre

THE 36TH CHAMBER OF SHAOLIN – 6 de septiembre

CLAN OF THE WHITE LOTUS – 6 de septiembre

FOCO MARTA RODRÍGUEZ

CHIRCALES – 9 de septiembre

CAMPESINOS – 9 de septiembre

NUESTRA VOZ DE TIERRA, MEMORIA Y FUTURO – Ya disponible

EL ARTE DE RECORDAR: CORTOMETRAJES ANIMADOS CHILENOS

HISTORIA DE UN OSO – 11 de septiembre

BESTIA – 11 de septiembre

LA COPIA FELIZ DEL EDÉN – 11 de septiembre

APOCALÍPSIS YA: CUATRO PARÁBOLAS SCI-FI DE PIOTR SZULKIN

O-BI, O-BA: THE END OF CIVILIZATION – 20 de septiembre

GA-GA: GLORY TO THE HEROES – 20 de septiembre

GOLEM – 20 de septiembre

THE WAR OF THE WORLDS: NEXT CENTURY – 20 de septiembre

FOCO QUENTIN TARANTINO

RESERVOIR DOGS – 20 de septiembre

JACKIE BROWN – 20 de septiembre

DEATH PROOF – Ya disponible

KILL BILL: VOL. 1 – 6 de septiembre

KILL BILL: VOL. 2 – 6 de septiembre

REALITY+

Acompañando el estreno de “La Sustancia” en cines, Mubi presentará “Reality+” de Coralie Fargeat. Este cortometraje, ambientado en un futuro cercano en París, ofrece una hipnótica y perturbadora historia de amor futurista que a la vez funciona como un incisivo comentario social sobre los estándares de belleza y la obsesión con la autoimagen en una sociedad dominada por la tecnología.

REALITY+ – 19 de septiembre

THE FALL

La restauración en 4K de “The Fall” ofrece una nueva oportunidad para descubrir esta obra visualmente impresionante del visionario director Tarsem. Filmada durante cuatro años en 28 países sin el uso de CGI, la película combina una narrativa épica con locaciones reales que deslumbran. Este relato de venganza y amistad, ambientado en los años 20, se ha convertido en un clásico de culto gracias a su impresionante diseño visual y la fuerza de su historia sobre el poder de la imaginación.

THE FALL – 27 de septiembre