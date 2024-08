“El arte sonoro es una práctica en constante transformación debido a los avances tecnológicos y la irrupción de lo digital. Así y todo, faltan en Chile más espacios para reflexionar sobre las prácticas artísticas interdisciplinarias que utilizan el sonido como vía principal de expresión”, comentan desde la iniciativa Fuera de Campo de Fundación Urdimbre.

Fuera de Campo viene a llenar este vacío con una convocatoria dirigida a artistas interdisciplinares que tengan al sonido como eje central de su obra. Los participantes accederán a una serie de herramientas teórico-prácticas para contribuir en el desarrollo de sus procesos de investigación y creación artística, a fin de que puedan abrir nuevos caminos que les permitan transfigurar los límites de la estructura sonora y musical tradicional.

Fuera de Campo

Dirigida por Diego Véliz, la Fundación Urdimbre busca hacer una gran contribución al panorama artístico nacional ofreciendo programas formativos que apuestan por las diferentes ramas del arte contemporáneo, con el objetivo de abrir ventanas donde descubrir y analizar lo que se está haciendo en la esfera artística internacional, favoreciendo con ello, el acceso a contenidos avanzados, inéditos e inspiradores.

“Buscamos ser un refugio, donde las/os artistas de todo Chile se detengan y encuentren nuevos motivos para seguir creando. Sin duda, una tarea de largo aliento, pero imprescindible para el

desarrollo de este singular lugar en el mundo”, destacan.

Fuera de Campo es un proyecto financiado por el MINCAP a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024.

Un nuevo espacio de estudio y creación

“Fuera de Campo es un término utilizado en fotografía y cine para definir lo que queda fuera del recuadro de la imagen. Es aquello que no ingresa en el plano, que necesita ser (re)creado desde la

imaginación para poder existir. Es lo que está, pero no se ve. La Fundación Urdimbre recoge esta idea para crear una línea formativa donde el sonido será protagonista. Aunque a simple vista, podría

parecer paradójico acudir a un concepto de la visualidad para pensar en lo sonoro, sin embargo, en el fuera de campo también habita lo que se puede percibir desde la escucha. Por lo tanto, quisimos

revalorar este lugar y convertirlo en un nuevo espacio de estudio y creación”, reflexiona Véliz.

“Nuestro deseo es ampliar las posibilidades creativas de quienes dan vida al ecosistema sonoro nacional, mediante el desarrollo de un programa educativo avanzado, gratuito e inédito en Chile.

Todo esto será posible gracias a la entrega de insumos teóricos, prácticos y el análisis de diferentes ramas del arte sonoro, a fin de desplegar un mapeo por lo que se ha hecho y se está haciendo a

nivel internacional”.

Fuera de Campo es una formación virtual de 2 meses, certificada por Fundación Urdimbre e impartida por 4 reconocidos docentes de España, México y Argentina.

Arte, sonido e intermedia

El arte sonoro es una práctica artística interdisciplinaria que utiliza el sonido como vía principal de expresión. Algunas de sus vertientes más comunes son la instalación sonora, la escultura sonora, la poesía sonora y visual, las performances sonoras o las obras intermedias con presencia del sonido. En ese contexto, Manuel Rocha Iturbide (México), Doctorado en Ciencias y Tecnologías de las Artes en la Universidad de París VIII, realizará una revisión histórica de lo que es el arte sonoro, no solo en el mundo anglosajón y europeo, sino que también en los países latinoamericanos en donde han surgido perspectivas distintas. Se ahondará en el origen y el desarrollo de las distintas manifestaciones del arte sonoro, a través de la revisión de obras que serán acompañadas por

imágenes, video, audio y textos.

El sonido y su contexto de sentido

En las últimas décadas, el arte sonoro ha ganado protagonismo tanto en el mundo del arte como de la música, reclamando para sí un territorio propio. El docente el Dr. Nicolás Varchausky (Argentina), Doctorado en el Department of Digital Arts and Experimental Media (DXARTS-University of Washington), en este módulo explorará la instalación como uno de los formatos más utilizados en el arte sonoro, proponiendo estudiar las distintas estrategias de uso del espacio como la idea de sitio específico, la arquitectura aural, el sonido en relación con su contexto de sentido, la intervención, la apropiación, la resignificación y la ocupación. A su vez, se propondrá un ejercicio de escucha para apreciar y reconocer la auralidad doméstica como una forma posible para percibir la escucha de los espacios.

Escultura sonora como práctica interdisciplinaria

La escultura sonora representa un campo de actividad interdisciplinaria que ha crecido enormemente desde inicios del siglo XX, formando parte integral del arte sonoro y dialogando con las músicas más

avanzadas y experimentales. Este fenómeno se manifiesta en la transición desde el paradigma de la pieza expositiva para museo hasta la noción misma de la instalación, la creación de entornos y las propuestas site-specífic.

Martí Ruiz i Carulla (España), Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, efectuará un recorrido que identifique escultura, instrumentos experimentales hasta conjuntos instalativos, ya sean automatizados como interactivos. En este módulo también se ahondará en los vínculos entre forma, materia y acción, y cómo estas relaciones determinan las cualidades morfológicas del sonido.

Finalmente, se estudiarán las relaciones entre el conocimiento científico y la creatividad. Para ello, se presentará el sistema de acústica aplicada Baschet, lo que permitirá entender el comportamiento de todo tipo de objeto sonoro y poner en práctica actividades de exploración con recursos domésticos.

Inteligencia artificial y sonido: el caso Audiostellar

El interés en el uso de algoritmos de inteligencia artificial (IA) en distintas áreas relacionadas al arte se encuentra en auge. Si bien existe un foco particular en la generación de imágenes, distintas aplicaciones que trabajan lo sonoro han ido apareciendo en los últimos años. En este sentido, AudioStellar es un programa pionero. Se trata de un sampler que utiliza IA para generar un mapa de puntos 2D a partir de una carpeta con archivos de audio. Los sonidos incluidos en el mapa se pueden reproducir de maneras novedosas, imposibles de alcanzar con los DAW tradicionales, samplers e incluso código personalizado.

Mg. Leandro Garber (Argentina), artista y científico de datos, revisará las nociones básicas de IA no supervisada, centrándose en reducción de dimensionalidad, clustering e intuiciones sobre cómo

funciona una cadena de procesos. También se descubrirán las características principales que el software AudioStellar ofrece para performances en vivo, diseño, instalaciones y objetos sonoros. Esto

incluye la creación de mapas sonoros, el uso de agentes autónomos parametrizables, constelaciones rítmicas, MIDI y OSC para comunicarlo con softwares y hardwares externos. Por lo tanto, cada

asistente podrá generar su propio mapa sonoro con AudioStellar, utilizando grabaciones de campo o archivos de audio con el objetivo de que cada artista lo relacione con su proceso y poética.

Convocatoria

La convocatoria se extenderá del 5 de agosto al 13 de septiembre. Está dirigido a artistas sonoros y músicos afines. Podrán postular paisajistas sonoros, artistas cuya práctica este vinculada a la poesía, performance, instalación o escultura sonora, artistas radiales, luthieres experimentales, músicos electroacústicos y/o afines con el arte sonoro, artistas provenientes de otras disciplinas humanistas y científicas interesadas en el uso creativo del sonido, personas ligadas a la generación de algoritmos por IA, entre otros.