Este sábado 17 y domingo 18 de agosto el Museo del Sonido se transformará en una gran caja de resonancia con una veintena de proyectos que, desde diversas aristas, abordan el concepto del eco. Se trata de Ecos: Ciclo de artes mediales, actividad presentada por Colectivo Canal Alpha.

La jornada iniciará con una charla a cargo de Gregorio Fontén, músico, compositor, artista visual y poeta. Luego, habrá conciertos en vivo, instalaciones permanentes, otras efímeras, y obras sonoras envasadas. La entrada es liberada.

Ciclo de Artes Mediales Ecos

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la apreciación, participación y difusión en torno al arte y la tecnología, creando un espacio de encuentro, experimentación y diálogo. En su tercera versión, el ciclo está enfocado en lo sonoro y en esa línea los proyectos que se presentan fueron elegidos a partir de una convocatoria abierta, donde llegaron más de 70 propuestas de artistas nacionales e internacionales.

“Como Colectivo, estamos muy felices de invitarles a esta tercera edición de nuestros Ciclos de Artes Mediales. Estos son espacios pensados para el público general, que quiera adentrarse al mundo del arte sonoro y medial, y donde haya una conversación permanente en torno a estas creaciones. Las y los artistas de la programación estarán presentes y será una gran instancia para conocer de primera mano los diversos procesos creativos”, cuentan desde Colectivo Canal Alpha.

Fechas y horario de Ecos

Sábado 17 de agosto, de 14 a 19h

Domingo 18 de agosto, de 13:30 a 17h

Convocatoria Festival Onda Expansiva

Junto con esto, Colectivo Canal Alpha abrirá la convocatoria para ser parte del próximo Festival Onda Expansiva: Conexiones que se desarrollará entre el 14 y 16 de noviembre de 2024. Este festival anual tiene el propósito de democratizar y fomentar un diálogo interdisciplinario, entre ciencia, tecnología y arte, poniendo especial énfasis en la inclusión y la participación comunitaria diversa. Esta versión del festival busca también fortalecer los lazos entre diversos agentes culturales, artistas y el público en general.

La convocatoria abrirá próximamente. Más información en este enlace.

Sobre Canal Alpha

Canal Alpha es un grupo interdisciplinario que nace en 2022. Provenientes de distintos lugares del territorio nacional. Lo componen Pilar Andreo, Jaime Cid, Almendra Díaz, Mariela Llovet, Marcela Quesille, Claudio Saitz. El grupo combina diversos saberes, como las artes visuales, el arte sonoro, el cine, los videojuegos, la instalación y otras áreas del arte, la cultura y la tecnología, para generar nuevas plataformas en torno a las artes mediales y potenciar el cruce entre arte, cultura y tecnología. Las diversas iniciativas que han desarrollado buscan democratizar las artes mediales, y generar instancias para vincularlas con el público general como ciclos y festivales.

Programación Completa de Ecos

Charla inaugural: Gregorio Fontaine

Dj inaugural: Frito _Domingo Álvarez (Live Set Frito Beats).

Presentaciones en vivo

Cristóbal M: Estación de Paso.

Francis Ahumada: Todo es transitorio: el género como una deformación.

Valentina Davidson: Virco y El Hambre.

CEI (Círculo Experimental de Improvisación): Opera with Objects, Imaginary Music 84: Competing Fields, Es_i2.

G(ato)P(omelo): Frecuencias corrientes.

Triquet + invitado especial: Surreal.

IGORA: Acuario: La Saturación Cognitiva.

Sayaka Fujio: Dream Harvest.

Núcleo de Artes Sonoras: Sector 6 (Francisco Sanfuentes), Ventriloquía (Jorge Cabieses-Valdés), nometrónomo (Rainer Krause + Matías Serrano) + conversación posterior.

Sugestión Lado B: Polanco, Quebrada, Tunel.

Sutilmetal + Dj Daddy Yonqui: servidores del sueño.

Presentaciones envasadas

ZULE/ Zulema Reynaga Maldini: Sensacionario (06:47).

Colectivo Chasky: KO, Los senderos del agua.

Sebastián Márquez Mora: Presencias.

Charlotte Francess: Ecos de una Quimera.

Neo Felipos aka Neo Geo: Ecos en Resistencia: Cecilia Magni/ Comandante Tamara.

Instalaciones fijas

Angie Saiz: Hacia una trinchera.

Víctor Oyarce: Teoría de los Gigante, Nicuer, Normalicemos.

Colectivo Ciudadelas: Ciudadela en el Aire.

Vinet Silva: VALPARASAMPLE.

Laura Focarazzo: Videos: The Uninvited, Uncertain Territory, There was a time.

Jairo Villalobos: Talatur Rumi.

Mariela Llovet: Sin nombre.

Instalaciones efímeras

Jean Didier Larrabure Cáceres: Cartas al Niño Sol.