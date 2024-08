La cartelera de Sala Nemesio trae para esta primera quincena de agosto las cintas 'Deadpool & Wolverine', 'El mal no existe', 'Borderlands'', y 'La Trampa'. Las funciones se realizan a las 17, 19 y 19:30 horas.

La cartelera de Sala Nemesio para esta primera quincena de agosto trae ‘Deadpool & Wolverine’ una película de superhéroes para adultos y cruzada por un generoso humor negro. Bromas y bromas a más no dar.

Para los cinéfilos más acérrimos se ha programado “El mal no existe”: del maestro Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”) y ganadora en Venecia y Londres. Una cinta bella y con alma, de lo mejor del cine mundial de 2023.

“También queremos correr el cerco de lo predecible y dentro de nuestra propuesta siempre ecléctica, les mostraremos lo último de la actriz Cate Blanchett: “Borderlands”, una película de matiné y de ciencia ficción. Y para terminar, queremos hacerlos saltar de sus asientos con el suspenso de “La Trampa”, de M. Night Shyamalan, y sobre todo con el terror espacial de “Alien: Romulus”, la última cinta de la saga y esta vez dirigida por el uruguayo Fede Álvarez”, comentan desde Sala Nemesio.

Deadpool & Wolverine

Después del éxito de las dos primeras partes de “Deadpool”, esta tercera entrega es un crossover entre el protagonista y uno de los grandes héroes de Marvel: Wolverine. Esperado filme con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. “Deadpool & Wolverine” es un trabajo lleno de humor negro, sarcasmo y una calificación para mayores, hecho con un sentido más adulto y pensando en los chicos que crecieron con este tipo de filmes y que, ahora, buscan contenido más complejo y maduro. Dirige el canadiense Shawn Levy, un competente artesano, al viejo estilo del Hollywood clásico, que ha sabido poner su oficio y talento al servicio de productos como “Stranger Things”, “Hasta que la muerte los juntó” y “Una noche fuera de serie”.

Ficha técnica

Estados Unidos. 2024. 127 minutos. Acción.

Dirigida por Shawn Levy.

Con Ryan Reynolds, Hugh Jackman.

Funciones

Jueves 8 de agosto a las 17 horas.

Viernes 9 de agosto a las 17 horas.

Sábado 10 de agosto a las 17 horas.

Alien: Romulus

La séptima película de la saga “Alien” llega a Sala Nemesio precedida de buenas críticas y enormes expectativas. Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, esta cinta es lo que se llama una “intercuela”. ¿La razón? Está ambientada entre “Alien” (1979) y “Aliens” (1986). La historia trata de un grupo de jóvenes colonos espaciales que, mientras rebusca en una estación espacial abandonada, se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del espacio. Esta película producida por Ridley Scott vuelve al tono, espacio y estilo de la historia original y el resultado, además del efecto nostálgico, es una manera de reivindicar el notable cine de los años 70, pero con cuotas de modernidad y adaptado para las audiencias de esta era. Un lujito para los amigos y vecinos de Sala Nemesio.

Ficha técnica:

Estados Unidos. 2024. Ciencia ficción.

Dirigida por Fede Álvarez.

Con Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson.

Funciones

Viernes 16 de agosto a las 19 horas

Sábado 17 de agosto a l as 19 horas

Borderlands

Cate Blanchett es, además de una talentosa actriz, una artista versátil y sin temores a la hora de salir de su zona de comfort. En esta aventura de ciencia ficción, la actriz australiana se pone en el extravagante outfit de Lilith, una infame caza-recompensas que regresa a su planeta natal de Pandora para encontrar a la hija desaparecida del poderoso Atlas (Edgar Ramirez). Estamos en presencia de una película palomera, entretenida, para disfrutar y empalmar con el sentido del humor más adulto, tipo “Deadpool & Wolverine”, cuando se trata de abordar géneros como la ciencia ficción y la acción. El personaje de Cate Blanchett forma y lidera un equipo de desadaptados para cumplir su misión. Ojo entonces con los actores de ese dream-team, porque Jamie-Lee Curtis y Jack Black, entre otros, prometen diversión total.

Ficha técnica:

Estados Unidos. 2024. 102 minutos. Aventura.

Dirigida Eli Roth.

Con Cate Blanchett, Jack Black, Jamie.Lee Curtis.

Funciones

Martes 13 de agosto a las 19:30 horas.

Miércoles 14 de agosto a las 19:30 horas.

Viernes 16 de agosto a las 17 horas.

Sábado 18 de agosto a las 17 horas.

La Trampa

El director M. Night Shyamalan, recordado por títulos imperdibles como “Sexto Sentido” y “El Protegido”, sigue cultivando su jardín de filmes de horror, suspenso y su nuevo brote se llama “La Trampa”: una intrigante y muy entretenida película de suspenso con Josh Hartnett. La premisa es simple, pero atrapante: un padre y su hija pre-adolescente van al recital del artista favorita de la niña. Pero a poco andar, el padre descubre que todo el concierto es una operación encubierta de la policía y las autoridades para atrapar a un delincuente apodado “El Carnicero”: o sea, él mismo. Con todas las cartas puestas sobre la mesa, M. Night Shyamalan levanta una historia magnética y atractiva. Un imperdible para los vecinos de Sala Nemesio.

Ficha técnica:

Estados Unidos. 2023. 111 minutos. Drama.

Dirigida por M. Night Shyamalan.

Con Josh Hartnett.

Funciones

Viernes 9 de agosto a las 19.30 horas.

Sábado 10 de agosto a las 19.30 horas.

El mal no existe

El director japonés Ryûsuke Hamaguchi nos dejó helados con su película “Drive my car”, basada en los textos de Haruki Murakami. Ahora con “El mal no existe”, uno de los mejores filmes de la temporada 2023, el director japonés Ryûsuke Hamaguchi hace una exquisita reflexión sobre vivir en armonía con la naturaleza desde el punto de vista de un padre y su pequeña hija: ambos testigos de cómo el balanceado entorno que los rodea puede cambiar radicalmente de un día para otro con la llegada de una nueva oferta turística. Reflexiva, hermosa, aguda y a la vez dotada de grandes cuotas de pensamiento crítico, “El mal no existe” demuestra con creces los premios y distinciones obtenidas en festivales de cine como el Festival de Venecia y el Festival de cine de Londres.

Ficha técnica:

Japón. 2023. 106 minutos. Drama.

Dirigida por Ryûsuke Hamaguchi.

Con Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa.

Funciones

Miércoles 7 de agosto a las 19.30 horas.

Jueves 8 de agosto a las 19.30 horas.