El próximo 13 de mayo, a las 19:00 horas, se realizará en el Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Campus Casa Central Valparaíso, un concierto dedicado a Kurt Weill, compositor alemán que debe su trascendencia, en parte, a su vasta obra de música escénica, la cual se plasmó en óperas, musicales, cine y teatro.

La presentación tendrá como protagonistas a tres exponentes destacados de la escena artística nacional; la mezzosoprano Constanza Dörr, el pianista Andrés Maupoint y el acordeonista Joaquín Muñoz.

Kurt Weill creció en el sistema teatral alemán, tuvo éxitos apabullantes como “La ópera de los tres centavos”, pero su mayor reconocimiento se dio en el medio artístico de Estados Unidos, país al que llegó huyendo de la Alemania nazi, en 1935. Weill se radicó en Nueva York, donde solo supo de éxitos con musicales como “Lost in the stars”, “One touch of venus” y “Lady in the dark”.

Constanza Dörr, creadora de este concierto que recoge la vida y obra de Weill, comenta que su fascinación por el compositor nació mientras estudiaba en Francia, cuando asistió al Teatro Châtelet a escuchar a la soprano sueca Anne Sophie von Otter, en esa ocasión presenció la interpretación de “Nannas lied” (La canción de Nanna), una experiencia que la conmovió profundamente.

Concierto inspirado en Kurt Weill

Sobre su interés por la obra del compositor alemán, la artista señala que “es música que de verdad me vuelve loca, no me puede gustar más cantar Kurt Weill. Diseñé conciertos con su música porque uno canta mejor cuando transmite y yo transmito muy bien Kurt Weill porque me llega al corazón”.

Dörr se ha presentado en los teatros más importantes del país con diferentes conciertos en torno a la música de Kurt Weill, siempre acompañada de Andrés Maupoint y Joaquín Muñoz, artistas de primera línea a los que convocó para crear una propuesta brillante en lo musical y atractiva en lo escénico.

En el concierto que presentarán en la Temporada Artística USM, los músicos interpretarán obras como “Nannas lied”, “Mecky Messer”, “Bilbao Song”, “Je ne t’aime pas”, “One life to live” y “My ship”, las cuales se irán intercalando con la narración de los momentos más importantes en la vida del artista alemán.

Refiriéndose a la presentación, Dörr adelanta que “(el público) va a estar fascinado porque es una música preciosa, muy oreja como decimos los músicos, con muchas melodías que le van a parecer conocidas como “Mack the knife” o “Alabama song”, de las cuales se han hecho muchos covers, entonces les va a gustar toda la parte melódica y la parte escénica, que lo hace aún más entretenido”.

Trayectorias de los artistas

Constanza Dörr es licenciada en Canto del Conservatorio Félix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig, Alemania. Ella realizó diversos recitales en destacados escenarios de París, Niza, Biarritz, Barcelona y Stuttgart. A nivel nacional, ha sido solista en las óperas “El Murciélago”, “Rigoletto”, “Thaïs” y “La flauta mágica”, en el Teatro Municipal de Santiago.

Andrés Maupoint es un virtuoso pianista, compositor y director musical, que ha obtenido importantes premios en algunos de los concursos más destacados de Suiza, Alemania y España. Joaquín Muñoz es un sobresaliente intérprete del acordeón clásico y standard, que ha sido reconocido en certámenes de Canadá, Italia, Argentina y Chile.

La venta de entradas para el concierto “Música e Historia de Kurt Weill” se realiza a través de Ticketpro.cl y en oficinas de la Dirección de Difusión Cultural USM (Campus Casa Central Valparaíso).

El valor de los tickets es $10.000 general, $5.000 adultos mayores y estudiantes, y $3.000 estudiantes USM.