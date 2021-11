La actriz y académica Gloria Varela Betancur, ícono de la cultura y las artes en la ciudad de Concepción y el sur de Chile, anunció que se retira tras más de 50 años de trabajo en tablas, colegios y universidades locales. “Quiero tener tiempo para mí”, explicó.

La Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), donde en los últimos años fue directora de Extensión Artística y Cultural tras su paso por la Facultad de Derecho en la misma casa de estudios, informó los hechos mediante un comunicado en que destacan su “extensa, prolífica y reconocida vida profesional”.

El retiro de la actriz, que también trabajó en la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Concepción y la Universidad San Sebastián, además de casi 20 años en el colegio Charles de Gaulle como profesora de español, se hará efectivo a partir de este 30 de noviembre.

En conversación con BioBioChile, Varela especificó que su decisión se debe a que “ahora quiero leer, quiero tener tiempo para mí. Me he dado entera. No quiero nada de compromisos, porque he estado toda la vida comprometida”.

Varela, que recuerda con cariño cada uno de sus trabajos e, incluso, enumera a algunos de sus cientos de alumnos que se convirtieron en figuras públicas, reconoció que se “donó” a la vida pública, a sus estudiantes y al trabajo bien hecho y que ahora debe parar. Sobre todo, dijo, después del arribo del coronavirus a Chile.

“Cuando llegó la pandemia me sentí pésimo, porque en marzo de 2020 estaba lista para comenzar y me dijeron que no podía ir, porque las personas mayores tenían que cuidarse. Yo no había faltado nunca, ni llegué atrasada. Trabajé toda mi vida así“, dijo.

La actriz estudió teatro en los años 60 en la Universidad de Concepción para, más tarde, quedar seleccionada en el Teatro de la Universidad de Concepción (TUC). Trabajó, rememoró, junto a Jaime Vadell, Delfina Guzmán, Nelson Villagra, y otros actores de una generación dorada.

En el comunicado, la UCSC destacó que realizó “encuentros que permitieron vincular el arte con instituciones como el Senama, Sename y Gendarmería“.

Asimismo, reconocen el “enorme honor de haber contado con su talento, siempre con dedicación por el trabajo bien hecho (…) con admiración de todos quienes trabajamos y aprendimos junto a ella”.