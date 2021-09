Hoy, en el Centro Cultural de España, se dio a conocer el título de la película local que representará a Chile en la próxima edición de los Premios Goya 2022.

Se trata de “La cordillera de los sueños”, el último documental del destacado realizador Patricio Guzmán (“La Batalla de Chile”, “Chile, la memoria obstinada”, etc).

El filme obtuvo el Ojo Dorado al Mejor Documental en el Festival de Cine de Cannes 2019, fue nominado a los Premios César en Francia y seleccionado en prestigiosos festivales europeos, como por ejemplo, San Sebastián.

El documental, a su vez, es la tercera parte de una trilogía centrada en Chile y la memoria, que comenzó con “Nostalgia de la luz” y siguió con “El botón de nácar”.

“En Chile, cuando el sol se levanta ha debido escalar colinas, paredes, cumbres, antes de alcanzar la última piedra de Los Andes”, se lee en una sinopsis personal escrita por Guzmán.

“En mi país la cordillera está en todos lados, pero para los chilenos es tierra desconocida. Luego de haber ido al norte y al sur he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para develar los misterios, reveladores potentes de la historia pasada y reciente de Chile”, agrega el realizador.

La película está disponible en el país de forma gratuita a través de la plataforma de streaming Ondamedia, que es impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Es un honor que permitan que mi película presente a Chile en los premios Goya”, celebró el director al enterarse de la postulación.

“He vivido más de treinta años en España donde he hecho mi diploma de cineasta. Ahí empezó mi carrera que me permitió hacer ‘La Batalla de Chile’ y algunas más sobre mi país. España es como mi segunda patria. Agradezco además el honor que me han dado los mismos colegas. Espero participar en la nominación para los goyas porque espero que eso siga contribuyendo para abrirle puertas al documental chileno, que es una de las cosas por las que he trabajado y en las que me gustaría aportar. Muchas gracias a los que nominaron mi obra”, señaló.