La mayoría de las canciones muestran un amor y admiración a las madres (“invoco a mi madre amada, y entonces siento que se ensancha el alma”, canta Yaco Monti en Consejo maternal, o Juan Gabriel que canta “Amor eterno”), que chocan con una región muy machista, muchos más en esos años. Las canciones dedicadas a las madres, casi todas interpretadas por hombres, difieren de manera significativa con las dedicadas a las parejas, más diversas y muchas sobre engaños y traiciones.

La selección que presentamos, arbitraria y parcial, sin criterio más allá de ser temas de los 60, 70 y 80, de presentar distintos ángulos, sólo pretende ser una invitación a revisitar o descubrir parte de nuestro patrimonio musical y, a través de él, parte de nuestra cultura.

Son temas que hacen pensar en las identidades locales, pudiendo reparar en coincidencias y diferencias entre los distintos países, y en los cambios culturales de las últimas décadas. No sólo en las letras, en el lugar de la figura de la madre, sino en lo que tenemos y hemos dejado de tener en común.

La selección parte con un “clásico” de Ramón Aguilera, intérprete chileno injustamente olvidado. “El día más hermoso” es un tema que habla cómo la precariedad y pobreza no afectan el amor filial, pero explica la falta de correspondencia entre ese amor y la cotidianidad. De otro olvidado nuestro, Luis Alberto Martínez, pusimos “Flores para mi madre”. También están grandes intérpretes calificados de “cebolla” como el ecuatoriano Julio Jaramillo (gran intérprete con algunos notables, como “Fatalidad”), Lucho Barrios, Yaco Monti y el infaltable Juan Gabriel (el más histriónico), además de un tema de Palito Ortega, una suerte de Edipo desbordante.

Ramón Aguilera

(San Antonio 1939-2003)

El día más hermoso

El día más hermoso

es hoy el de mi madre

y voy a saludarla

con ansia y emoción

perdonen si la suya

tal vez, haya partido

pero una madre vive

siempre en el corazón.

Camino hacia su casa

con un pequeño obsequio

aunque ella se merece

el mundo y mucho más

en este día hermoso

yo quiero saludarla

decirte con el alma:

¡Felicidad, mamá!

De niño te prometí riquezas

tenerla como reina con

lujo y esplendor

mi vida ha sido siempre dura

y sólo mi ternura le llevo

y mi canción

Camino hacia su casa

con un pequeño obsequio

aunque ella se merece

el mundo y mucho más

en este día hermoso

yo quiero saludarla

decirte con el alma:

¡Felicidad, mamá!

Julio Jaramillo

(Julio Alfredo Jaramillo Laurido, Ecuador, 1935-1978)

Mi madre es mi novia

De un mundo de santos Dios quiso

Legarme un ángel divino virtuoso y Amado,

Un ángel hermoso para que me guíe

Porque seré bueno o porque soy malo,

Lo cierto es que llevo su imagen

Bendita jugando dulzona en mi pensamiento

Tan solo un instante de mí, No se aparta,

Su voz cariñosa por doquier la siento.

Yo tengo una novia no hay otra más buena,

Si son de sus labios no hay besos más grandes,

Si tardo en la cita sonriente me espera,

Besando mi frente porque llegué tarde,

Yo tengo una novia eterna y sincera

Más noble y más pura jamás va Engañarme,

Por ella gustoso la vida yo diera,

Porque ella no miente, porque ella es

Mi madre.

Que digan los sabios si hay algo más bello,

Si hay algo en la vida, Que empañes tus galas,

Dichoso de aquel que llorando un quebranto,…

Extra: Oh… Pintor

Luis Alberto Martínez

Nacido en Curicó en 1931, denominado como “la voz más triste de Chile”, inició su carrera en bares de Ollague y trabajando en radios de Antofagasta, para luego trasladarse a Santiago.

Flores para mi mamá

Lucho Barrios

Lucho Barrios (1935-2010) es un canta te peruano muy cercano al hacer popular el tema y su versión de La joya del Pacífico, un verdadero himno del puerto y parte del cancionero nacional.

El retrato de mamá

Bien hermano vine a verte

no es para pedirte nada

aunque pobre estoy viviendo

te agradezco la intención

ese gran carro en la puerta

y esta amansionada casa

dicen lo que progresaste y es alta tu posición.

Esta salita en que estamos

decorada a lo moderno

con sus cuadros que la adornan

cuesta todo un dineral

no saques la cartera no es por plata que yo vengo

pero dime aquel retrato de la vieja dónde está.

Pobre vieja, ella que tanto te quiso

y llegó hasta el sacrificio

para mandarte a estudiar

ni siquiera te sobró delicadeza

para poner en la pieza, el retrato de mamá.

Desde el cielo ella te ve y te perdona

pero yo que soy tu hermano

no te puedo perdonar

y dime porque entre tantas alhajas

falta la joya más cara

el retrato de mamá.

Pobre vieja, ella que tanto te quiso

y llegó hasta el sacrificio

para mandarte a estudiar

ni siquiera te sobró delicadeza

para poner en la pieza

el retrato de mamá.

Desde el cielo ella te ve y te perdona

pero yo que soy tu hermano

no te puedo perdonar

y dime porque entre tantas alhajas

falta la joya más cara

el retrato de mamá.

A mi madre

Cabellitos de mi madre

Yaco Monti

(Julio César Eugenio, Argentina, 1944)

La cartita

ya llegan los reyes magos

con su carga de bondad

y un niño escribio una carta

cargada de ingenuidad

yo siempre he sido muy bueno

nunca deje de estudiar

por eso pido el regalo

un beso de mi mama

mi mamita esta en el cielo

y yo no puedo llegar

traiganme un avioncito

que yo la quiero alcanzaaaar,

Mamita mamá

Consejo maternal

Palito Ortega

(Ramón Bautista Ortega, Argentina 1941)

Se parece a mi mamá

Esa flor que esta naciendo

ese sol que brilla más,

todo eso se parece,

se parece a mi mamá.

Ese pájaro que canta

ese río que se va,

todo eso se parece,

se parece a mi mamá.

En el mundo no hay ternura

que se pueda comparar

cuando se oye dulcemente su cantar.

La frescura de su voz,

el encanto de su andar,

todo eso hace a mi felicidad.

Esa rosa que despierta,

á ese sol que brilla mas,

todo eso se parece,

se parece a mi mamá.

La,la,la,la,la…

Se parece a mi mamá.

En el mundo no hay ternura

que se pueda comparar

cuando se oye dulcemente su cantar.

La frescura de su voz,

el encanto de su andar,

todo eso hace a mi felicidad.

Esa flor que esta naciendo

ese sol que brilla más

todo eso se parece,

se parece a mi mamá.

La,la,la,la,la…

Se parece a mi mamá,

Se parece a mi mamá,

Se pareceee… a mi mamá,

Juan Gabriel

(Alberto Aguilera Valadez, 1950-2016).

Amor eterno

Leo Dan

(Leopoldo Dante Tévez, Argentina, 1942)

A la sombra de mi madre