A distancia producto de la pandemia, el afamado el cineasta Werner Herzog alista uno de sus nuevos proyectos: un documental sobre la neurociencia y los neurodatos, que tendrá a Chile como uno de sus tópicos.

El lunes pasado, el alemán filmó a distancia parte de la Comisión Desafíos de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, donde fue aprobado un histórico proyecto de ley que pretende regularizar la protección de los neuroderechos en el país.

“He seguido mucho el pulso de Chile en el último tiempo, seguro más que muchos de ustedes”, aseguró el autor en diálogo con el diario El Mercurio.

“Esta legislación sobre la autonomía de nuestros pensamientos y nuestro cerebro es algo fenomenal, histórico. Lo que está pasando en Chile es único, revolucionario y muchas naciones seguramente van a seguir el ejemplo. Es fascinante”, agregó el, también, actor de la primera temporada de “The Mandalorian”.

Por estos días, Herzog promociona “Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin”, documental que en 2018 lo tuvo filmando en el país y que se inspira en la vida del escritor y explorador fallecido en 1989.

“Cuando Bruce Chatwin se estaba muriendo, su amigo Werner Herzog le hizo una última visita. Como regalo de despedida, Chatwin le dio su mochila de viaje. Treinta años después, Herzog se embarca en un viaje inspirado por la vida nómada de Chatwin”, se lee en la descripción de FilmAffinity sobre el documental, disponible en la plataforma VOD del Centro Arte Alameda.

En Chile y en rodaje, Herzog estuvo en la Cueva del Milodón, la Isla Navarino, Puerto Williams y Punta Arenas, pero también visitó Argentina, Australia y Gales.

“Los descubrimientos son la esencia de mis películas y en mi viaje a Chile todo fueron sorpresas”, señaló.