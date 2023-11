Hoy, en Netflix, se estrena una nueva serie de televisión titulada “Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984“. Esta miniserie consta de 4 episodios y está dirigida por Shiv Rawail.

La trama de la serie se centra en los eventos ocurridos después de una fuga de gas letal en una fábrica de Bhopal. En medio de esta catástrofe, un grupo de ferroviarios arriesga sus vidas para salvar a otros. La serie promete mostrar la valentía y el sacrificio de estos trabajadores en una historia que no ha sido contada anteriormente.

El elenco de la serie incluye a reconocidos actores como Madhavan, Kay Kay Menon, Divyendu Sharma, Babil Khan y Priitamm Jaiswal. Estos talentosos intérpretes seguramente darán vida a sus personajes de manera convincente y emocionante.

Es importante tener en cuenta que no todos los títulos que llegan a Netflix son estrenados en todos los países, por lo que es recomendable que los suscriptores revisen la plataforma para confirmar la disponibilidad de esta serie en su región.

Como fuente de esta información, se cita a Filmaffinity, una plataforma confiable para obtener detalles sobre películas y series. Además, se sugiere estar atento a las noticias del mundo del streaming para estar al tanto de los estrenos y novedades en Netflix y otras plataformas.

En resumen, “Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984” es una serie de televisión que promete ser emocionante y conmovedora. Con un elenco talentoso y una trama intrigante, esta serie seguramente capturará la atención de los espectadores. No olvides revisar Netflix y estar al tanto de las noticias del mundo del streaming para no perderte este y otros emocionantes estrenos.