Bernardo sobre "piropos" de Belén Mora: "Estuvieron un poco pasaditos"

Durante la comentada rutina de Belén Mora, dos de los personajes de televisión más citados fueron la pareja de Bernardo Borgeat y Carmen Gloria Arroyo.

Pero mientras “La Jueza” recibió un verdadero homenaje por su programa de ayuda social, el trasandino fue blanco de los coqueteos de la humorista, lanzándole algunos piropos de grueso calibre desde el escenario.

Tras ello, ambos se refirieron a las menciones de “Belenaza”.

Borgeat se vio en apuros para definir su presentación, pero no omitió sus críticas. “Estuvo demasiado sobre exaltada. Iba demasiado arriba, sin saber mucho, me da la impresión, que no supo escuchar al público. Darse el tiempo de enganchar. Iba un cambio más arriba”, resumió el argentino.

Consultado sobre los piropos de la magallánica, Bergeat añadió que “se agradece, aunque fueron un poco fuertes los piropos. Estuvieron pasaditos… pero uno está acostumbrado e igual se agradece que me haya tenido en cuenta en la rutina”.

Por su parte, Carmen Gloria Arroyo dio su apoyo a Mora tras haber sido pifiada.

“Me la sufrí (la rutina). Le agradezco el homenaje al programa. Ella es fanática y es la primera vez que nos hacen un homenaje arriba del escenario mas importante de Chile. Sufrí al final contigo. Me hiciste hasta llorar de tensión, así que espero que ahora estés disfrutando y que te sirva como experiencia”, sentenció.

“Toda la primera parte nos reímos mucho. (Belén) hace caricatura de situaciones que son normales para todas las mujeres. Después uno empieza a sufrir porque uno la conoce y hay empatía”.

Finalmente, respecto de la extensa mención legal que hizo Belén Mora asegurando que “aprendió de leyes” con el programa de Arroyo, esta aseguró que citó correctamente la legislación.

“Lo dijo muy bien. Era el artículo 150 del Código Civil”, refrendó.