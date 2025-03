Pam Pam deja a jóvenes más preocupados de sus celulares que de su show en Festival de Viña

Pam Pam, la comediante encargada de animar la quinta noche del Festival de Viña del Mar, no logró arrancar tantas risas como se esperaba durante su show, a diferencia de otras presentaciones, evitó algunas las pifias. A pesar de empezar con algunas risas, su presentación tuvo altibajos sin destacar mucho, incluso con el apoyo de Duki, quien animó la Quinta Vergara hasta la mitad de la actuación. Los jóvenes parecían más interesados en sus celulares que en la rutina de Pam Pam, lo que se reflejó en el ambiente. A medida que avanzaba el show, las pifias comenzaron a hacerse presentes, mientras la comediante se centraba en relatos personales, podcast y maternidad. En redes sociales, los usuarios elogiaron el respeto del público, pero criticaron la calidad de la actuación de Pam Pam.

La comediante Pam Pam, encargada de hacer reír la quinta noche del Festival de Viña del Mar, no sacó tantas risas como las esperadas durante su show, sin embargo, a diferencia de otras presentaciones, no fueron tantas las pifias, al menos no como con George Harris.

Pese a que partió con algunas risas, su show ha tenido altos y bajos, pero sin mucho que destacar. Incluso recibió el apoyo del trapero Duki, quien convirtió a la Quinta Vergara en una fiesta.

De hecho, los más jóvenes no lograron reaccionar mucho frente a su rutina, tal como logró registrar BioBioChile en el lugar, donde vio a este grupo de asistentes más preocupados de sus celulares que de la presentación.

De hecho, pasada la mitad del show se comenzaron a sentir las primeras pifias para Pam Pam, quien enfocó su rutina en relatos de su vida personal, podcast e historias sobre la maternidad.

Algo similar ocurrió en redes sociales, donde usuario destacaron el respeto del público, pero no así la rutina, que dejó bastante que desear.

Aquí esperando los chistes de Pam Pam: #FestivalVinadelMar pic.twitter.com/8y7xLQsrF4 — Guatón Zabatman (@zabatman) March 1, 2025

pam pam remonta por el amor de dios #Viña2025 pic.twitter.com/AIUm8xjfeJ — javi (@chqshire) March 1, 2025