Álex Hernández acusa xenofobia por fallido paso de George Harris en Viña: "La rutina no estaba fome"

El director del Festival de Viña del Mar, Álex Hernández, acusó xenofobia por parte del público en la Quinta Vergara durante la fallida rutina de George Harris en la primera jornada, mencionando disputas entre chilenos y venezolanos en el anfiteatro. Hernández destacó que hubo un grupo organizado que gritaba al comediante, causando que se distrajera y no continuara con su presentación.

Durante la mañana de este lunes Álex Hernández, director del Festival de Viña del Mar, conversó con medios de comunicación, en relación a la fallida rutina de George Harris en la primera jornada.

En este sentido, el directivo acusó xenofobia de parte del público en la Quinta Vergara, además de asegurar que existieron disputas entre chilenos y venezolanos, dentro del anfitratro.

“Yo encontré la rutina, la revisé varias veces, la vi, la comenté con él por reuniones telemáticas, él estando en Miami y yo acá, con parte del equipo revisamos la rutina, la encontramos divertida”, expuso.

Hernández por George Harris

No obstante, el punto central de Hernández estuvo relacionado a la reacción que existió dentro de los asistentes.

“Había un grupo de personas que estaban organizadas y le gritaban cosas a él, y él se distrajo, y no siguió de largo con su rutina (…) la Quinta se transformó en una final de Copa Libertadores entre Chile y Venezuela. Y la idea del Festival no es esa”, indicó.



“Por supuesto que hubo xenofobia. Acá hubo un grupo de venezolanos que fueron atacados por un grupo pequeño de chilenos. Y yo le dije a Harris que no todos los chilenos somos así”, agregó.

Por último, también habló del rol que tuvieron los animadores de la noche, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes intentaron en dos ocasiones apoyar al artista.

“Sabíamos que él era un tremendo comediante y se le dio la opción de entrar y de apoyarlo y decirle, porque a nadie le ha pasado eso. Entonces fue algo tan distinto que lo abordamos como algo distinto. Los animadores lo aconsejaron”, concluyó.

Hay que señalar que, este martes, estarán en la Quinta Vergara Myriam Hernández, Chiqui Aguayo y el dúo Ha*Ash.