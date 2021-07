Carmen Valladares y suspensión inicial de la CC: "Había personas que estaban siendo reprimidas"

La secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, se convirtió el domingo en una de las protagonistas de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, tras suspender la ceremonia por los incidente en los alrededores del ex Congreso en Santiago.

En entrevista con El Mercurio, Valladares comentó cómo vivió los momentos de tensión, donde algunos constituyentes le pidieron que suspendiera el inicio de la sesión y algunos, como Elsa Labraña, le levantaron la voz al momento de pedírselo.

“Cuando comenzó lo del himno nacional continué con el canto, porque hay que respetar la bandera. Tampoco tenía noticias de lo que estaba ocurriendo afuera y me reclamaban que había gente reprimida, que se estaban afectando los derechos de las personas, y por eso suspendí”, aseguró.

Valladares comentó que “un acto tan noble” no podía desarrollarse, mientras se registraban episodios de represión, porque consideraba que había que darle tranquilidad al país.

“Tengo la convicción de que era un acto que debía tener la transparencia y el reconocimiento de todos los ámbitos de la nación. No podíamos estar en un acto tan noble, que recogía la voluntad popular, y al mismo tiempo había personas que estaban siendo reprimidas. No podía compartir esto. Era necesaria la suspensión para que el país pudiera estar en tranquilidad”, comentó.

Igualmente, la funcionaria del Tricel sostuvo que siempre pensó que la ceremonia se realizaría, pero que para tomar la decisión de reanudarla pidió informes a los equipos de seguridad y al Instituto de Derechos Humanos (INDH).

“Pedí un informe a los servicios de seguridad que había implementado el Gobierno, y también le pedí información al INDH y me llamaron para decir que no había detenidos ni había personas lesionadas. También les pedí a cuatro convencionales constituyentes, de distintos sectores, entre ellos abogados y médicos, que fueran al lugar y me dieran una opinión de lo que habían visto. Con la suma de esos elementos reanudé la sesión”, indicó.



“Nunca pensé en suspender la sesión definitivamente; sí pensé que había que tomarse los tiempos suficientes para que la situación volviera a la normalidad”, añadió.

Pese a lo complejo de la situación, Valladares terminó el día siendo aplaudida por la totalidad de los convencionales presentes, algo que reconoce la sorprendió, porque ella era una solución técnica para sacar adelante la ceremonia.

“Estaba sorprendida. Nunca pensé que lo que sucedió fuera por mí como persona; yo representaba la herramienta técnica para sacar esto adelante. En el fondo era un reconocimiento a la labor del Tricel”, expresó.