El papelón de periodista argentina con Claudio Borghi en Qatar: el ’Bichi’ recibió tremendo ninguneo

Una periodista argentina entrevistó en Qatar nada menos que al campeón del mundo en México 1986, Claudio 'Bichi' Borghi, sin saber de quién se trataba

Un incómodo momento vivió en Qatar el comentarista deportivo y exfigura de la ‘albiceleste’, Claudio Borghi, a la hora de ser entrevistado por una reportera argentina.

La periodista del Canal Todo Noticias (TN) pensó que estaba entrevistando a un hincha argentino, sin darse cuenta que estaba frente a un campeón del mundo en el año 1986.

“¿No estás emocionado por Argentina?” le consultó Dominique Metzger, a lo que el exjugador y entrenador de Colo Colo le respondió “sí, estoy contento, pero yo vengo a trabajar no como hincha“.

Apuntar que Borghi está comentando la Copa del Mundo de Qatar 2022 para la cadena estadounidense Telemundo.

La reportera continuó conversando por cerca de un minuto con el ‘Bichi’, que en Chile ejerce como panelista en TNT Sports, sin percatarse a quién estaba entrevistando.

Es más. Metzger despidió el despacho mandando un saludo a sus “colegas” de Telemundo, como si Borghi fuera un simple trabajador de la estación.

La vergüenza de la comunicadora

Tras despedirse del ‘Bichi’, desde el estudio de TN le aclararon a Metzger a quien había entrevistado.

“Chicos, no me hagan esto, yo no puedo“, indicó la reportera entre risas nerviosas. Un papelón.