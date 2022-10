Una insólita situación vivió un diputado italiano, Claudio Borghi. Sí, comparte el mismo nombre que el del comentarista y ex entrenador de Colo Colo y de la Selección de fútbol de Chile.

De acuerdo al parlamentario, sus redes sociales personales se llamaron de insultos por parte de ciertos hinchas nacionales, pero estos, iban dirigidos al campeón del mundo, por un alcance de nombres.

Durante la noche de este domingo, pocas horas después del partido entre Colo Colo y Curicó, por el campeonato nacional, Cluadio Borghi Aquilini, diputado italiano, hizo referencia al comentarista argentino, por ciertos insultos en su perfil de Twitter.

“Creo que mi tocayo, exfutbolista, está comentando algún partido importante en Chile. Tengo TL (tweet line) lleno de insultos en español”, afirmó el parlamentario europeo, por medio de su cuenta.

Cabe recordar, que el “Bichi”, fue parte de la transmisión oficial de TNT, del encuentro entre los Albos y los Torteros, donde el Cacique pudo gritar campeón, algo que no sucedió debido al empate entre ambos elencos.

Al parecer, el desempeño del argentino en la televisión, no fue del gusto de algunos hinchas, quienes en su afán por hacérselo saber por medio de Twitter, terminaron insultando al político de Italia.

Mi sa che il mio omonimo ex giocatore di calcio sta commentando qualche partita importante in Cile. Ho la TL piena di insulti in spagnolo 🤭

— Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) October 9, 2022