Alberto Abarza en previa de Juegos Paralímpicos: "Quiero estar entre los mejores cuatro del mundo"

Alberto Abarza, nadador y campeón Parapanamericano, será uno de los abanderados del Team ParaChile en los Juegos de Tokio 2020, que arrancan este martes 24 de agosto con la ceremonia de apertura.

En la previa de su viaje a Japón, Abarza contó a Teletón, en un capítulo de su serie “Espíritu en Movimiento”, cómo fueron sus inicios en el deporte.

“Me acuerdo cuando estaba en la piscina de la Teletón, nunca pensé que iba a llegar a unos Juegos Paralímpicos. Me empiezo a acordar de eso… De mi mamá, cuando me llevaba a jugar solamente a la piscina. Eso fue lo lindo que me enseñaron siempre, a jugar. No fue buscar el alto rendimiento, sino a disfrutar, a pasarlo bien y no estresarme. Tuve una buena base, me enseñaron a divertirme en el agua. Lo demás vino por añadidura”.

Estos son los recuerdos de infancia que el nadador paralímpico de 36 años rememora cuando se le pregunta por cómo partió todo. Hoy tiene una carrera deportiva, conseguida por mérito propio y con el apoyo del Comité Paralímpico de Chile, reconocida a nivel nacional e internacional, y entre sus logros están, por ejemplo, cinco medallas (tres oros y dos platas) en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Un año antes fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte.

Ahora está a días de entrar a la piscina de competición de sus segundos Juegos Paralímpicos, esta vez en Japón. Además, junto a Francisca Mardones, tendrá el honor de llevar la bandera de Chile en el desfile de deportistas en su ceremonia inaugural.

Abarza comenzó a practicar natación a los dos años, momento en el que ingresó al Instituto Teletón de Santiago para tratar el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad degenerativa que atrofia los músculos. Nadar puede reducir y controlar los efectos adversos del síndrome, y ya en sus 20 años comenzó a practicar este deporte de forma profesional.

Hoy son sus hijas, Beccié y Amaia, quienes están en su cabeza cuando entra al agua para competir. El apoyo incondicional de su familia ha estado siempre, desde su infancia. Y eso, más el arduo trabajo del equipo que lo acompaña, le han permitido conseguir todo lo que se ha propuesto.

Gracias a la natación Alberto ha recorrido el mundo para competir en importantes certámenes deportivos, como los Juegos Parapanamericanos de Toronto (2015) y Lima, y también los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro (2016), donde clasificó y compitió en la final de 50 metros.

Este año, a pesar de la pandemia y las complicaciones que acarreó para la preparación deportiva, Abarza estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que se llevarán a cabo desde el martes 24 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre.

Y estar presente, dice, es lo más grande que puede vivir un deportista: “Es lo máximo de la cita mundial del deporte. No hay nada más grande para un deportista que representar a su país en unos Juegos Paralímpicos, representar a su pueblo, ser el abanderado, representar a mis compañeros. Tiene una carga emocional tremenda, donde vamos a intentar dar lo mejor”.

“Pudimos recuperar el nivel”

Para llegar a Tokio el campeón parapanamericano tuvo que adaptar sus entrenamientos a las estrictas cuarentenas que afectaron a los deportistas de todo el mundo en 2020 y 2021. Y la exigencia del alto rendimiento lo obligó, como a todos los de su nivel, a rebuscar una forma para entrenar.

“Podíamos hacer solo entrenamiento físico. Nos afectó no saber si íbamos a recuperar el nivel que teníamos. Por un día que deje de nadar, son tres días perdidos. Te sacan de tu hábitat. Fue muy complicado, pensábamos que no llegábamos. Fue muy frustrante en algunos días, con mucha pena de no saber lo que venía. Dimos mucha ventaja porque como país cerramos completamente todo, mientras que otros nunca lo hicieron. Pero creo que pudimos recuperar el nivel y ponernos a la par de nuestros rivales, aun con la pandemia”, recuerda.

Sobre sus expectativas para estos juegos, el nadador comenta que irá “a disfrutar como siempre, a pasarlo bien. Tanto sacrificio y esfuerzo de levantarse todos los días a las cuatro de la mañana para ir a entrenar. Creo que todo el trabajo se hizo y queda aplicar lo aprendido. Queremos estar dentro de los primeros tres o cuatro del mundo en estos juegos. Nos ponemos expectativas más altas que en los de Río, porque se ha trabajado bastante”, dice.

Alberto Abarza y la atleta Francisca Mardones fueron designados por el Comité Paralímpico de Chile como los abanderados de la delegación de deportistas nacionales que participará en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Ambos, junto a otros deportistas, protagonizan capítulos de la serie “Espíritu En Movimiento” que Teletón estrena en sus plataformas digitales para relevar el deporte paralímpico chileno, y a los y las atletas que, en sus distintas disciplinas y mediante sus logros, inspiran valores como la determinación, la igualdad y el coraje.