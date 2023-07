Consejo Constitucional: oposición pide que Gobierno no intervenga en debate por enmiendas presentadas

Sectores de la oposición, en el Consejo Constitucional, evidenciaron su molestia con el gobierno y solicitaron que no se meta en el debate al interior del órgano. Esto, luego que la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, cuestionara algunas de las propuestas presentadas por el Partido Republicano.

Evidenciando su molestia al interior del Consejo Constitucional, la oposición le solicitó al gobierno que no intervenga en el debate respecto de las enmiendas que se han ido presentando.

Esto, luego de declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en Radio La Clave, que cuestionó algunas propuestas presentadas por el Partido Republicano.

En ese contexto, la secretaria de Estado sostuvo que no tienen ninguna lógica. La respuesta no tardó en llegar en voz, por ejemplo, del consejero republicano Héctor Urban que dijo que La Moneda no debe intervenir en este proceso.

“No es la función de la ministra intervenir en el proceso constitucional (…) las indicaciones se van a empezar a discutir en agosto, no corresponde que se inmiscuya en cosas que no están en su función”, dijo.

De la misma forma, el consejero Germán Becker (RN) sostuvo que si el gobierno no tiene disposición a ayudar, mejor que tampoco opine.

“Si no ha hecho mucho por ayudar por ayudar a la Constitución, a difundir lo que estamos haciendo (…) si no se mete para ayudar, mejor que no se meta”, sostuvo.

Por el contrario a lo anterior, quien sí estuvo de acuerdo con la vocera Camila Vallejo fue la consejera María Pardo (Convergencia Social).

“Estoy de acuerdo con lo que señala la ministra. En el caso de los derechos sociales hay un gran problema porque buscan mantener todo como está, eso es lo que para mí por lo menos no tiene ninguna lógica”, comentó.