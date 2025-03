Chile perdería hasta el 50% de su nieve a fines del siglo XXI, de acuerdo a nuevo estudio

Una investigación realizada por la Universidad de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Concepción, en conjunto con el Instituto de Investigación de Nieve y Avalanchas de Suiza, concluyó que la mitad de la nieve en el país desaparecerá hacia fines del siglo XXI.

El hallazgo se da en medio del estudio de modelos climáticos, el que además proyecta que las zonas áridas se expandan hacia el sur.

Así lo explicó Nicolás Vásquez, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, quien detalló que de acuerdo a la proyección se ampliará la extensión “de los desiertos en el norte de Chile” y predominarán los “climas templados con veranos secos en Chile central”.

“Además, se espera que el subdominio de los Andes enfrente los cambios más dramáticos en el tipo de clima si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero”, añadió.

La investigación analizó cambios proyectados por 30 modelos climáticos, correspondientes a la sexta fase del Proyecto de Comparación de Modelos Acoplados (CMIP6 por sus siglas en inglés) a lo largo de Chile continental.

Y a partir de ellos, notaron un resultado no menor: “A pesar de la gran dispersión en las proyecciones de los modelos climáticos globales, existe un alto grado de acuerdo entre ellos en relación con los cambios espaciales en las clases climáticas para un escenario con altas emisiones de CO2”, añadió Vásquez.

Respecto a la reducción de nieve en la zona nacional, el hidrólogo y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Pablo Mendoza, explicó: “Los resultados indicarían una drástica reducción de los montos de precipitación que caerán en forma de nieve en los Andes, con un aumento en la elevación de la línea de nieves, lo que podría exacerbar el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país ante eventos de precipitación”.

Aunque estudios previos ya concluían que se esperan condiciones más secas y cálidas a raíz del calentamiento global, “al obtenerse que en la precordillera andina se proyectan reducciones que alcanzan el 50% en la precipitación en forma de nieve, y que zonas históricamente consideradas frías podrían transformarse en regiones de clima templado”, se encienden las alarmas pues “podría afectar especialmente a los ecosistemas que dependen de la nieve como fuente de suministro de agua en épocas de mayor demanda”, explica Miguel Lagos-Zúñiga, coautor y académico del Departamento de Obras Civiles, de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).

La investigación nacional fue publicada en la revista Environmental Research Letters.

Referencia:

Nicolás A Vásquez et. al 2025. Robust spatial changes in climate classes: insights from bias-corrected CMIP6 models across Chile. Environ. Res. Diciembre 2024.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ad9d5b