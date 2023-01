Un pudú fue mutilado y abandonado en el sector Pid Pid de la comuna de Castro, en la región de Los Lagos.

El hecho lo denunció una vecina del sector al SAG y Carabineros.

Según indicó la mujer, vio a un hombre que se movilizaba en una camioneta roja, abandonando al pudú en la vía pública.

El pequeño animal estaba muerto y con sus patas delanteras mutiladas.

“Nos parece una aberración importante de difundir, para no olvidar que no podemos detener nuestras acciones en tanto existan personas con tal nivel de psicopatía y descriterio. Vecinas del sector intentaron contactar al SAG, no existiendo respuesta alguna hasta la fecha”, señaló en su cuenta de Instagram la ONG Chiloé Protegido, por el pudú mutilado en Castro.